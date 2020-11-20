跨國合作！中國醫藥大學與泰國皇太后大學簽署磨課師國際合作同意書

在教育部推動之下，中國醫藥大學中醫學院孫茂峰院長於11月17日以視訊方式，代表學校與泰國皇太后大學(Mae Fah Luang University)簽署以中醫藥為主題的國際合作同意書，針對遠距教學磨課師課程(MOOCs，Massive Open Online Courses)製作、拍攝與教學的進行國際交流合作，有助於中醫藥國際化邁向新的里程碑！

中國醫藥大學與泰國皇太后大學以視訊會議交流。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學中醫學院與泰國皇太后大學(Mae Fah Luang University)兩校雙向國際學術合作，接軌政府新南向政策，教育部大力支持協助促成，乃特別邀請教育部數位學習深耕計畫推動辦公室主任王履梅教授到場見證，雙方高舉香檳杯，隔著螢幕互相祝賀，泰國皇太后大學在簽約儀式中特別播出一段製作精良影片，介紹磨課師平台內容，讓在場參與者興致盎然。

中國醫藥大學與泰國皇太后大學雙方高舉香檳杯，隔著螢幕互相祝賀。圖／中國醫藥大學提供

此次國際學術合作以中醫藥為主題，一共推出四個磨課師合作課程；第一個是中醫學院副院長顏宏融教授已經拍攝完畢的「生活中的中醫養生智慧」，將以泰文字幕的方式，在泰國磨課師平台推出。第二個課程是由皇太后大學整合醫學系所製作的「芳香按摩治療 (Aromatherapy Massage)」課程，已經拍攝完畢，將以英文發音，中文、泰文字幕的方式，在台灣與泰國磨課師平台同時推出。第三個課程由本校中醫學院與附設醫院中醫部針灸科共同製作、李育臣老師負責的「中醫針灸學」，結合基礎與臨床的應用，將本校的針灸經驗與精隨傳送至國際。第四門課程將由雙方共同拍攝，主題是「認識中草藥」，將從泰國當地的草藥開始談起，介紹相似功能的中藥材之相關知識與應用。台灣由中醫學院中藥暨中藥資源學系張文德老師負責，將跨國合作拍攝與製作，以英文發音，中、泰文字幕的方式呈現。所有拍攝製作的技術與經費，都由教育部數位學習深耕計畫推動辦公室支援，精彩內容與優良的製作品質將指日可待。

泰國皇太后大學成立於1998年，是一所公立大學，坐落於泰國北部四季分明、大湄公河次區域的門戶、東協地區心臟地帶的清萊府。取名叫「皇太后」，是為了紀念前國王母親的仁慈貢獻，被人民親切喚為「皇太后」的詩娜卡琳達公主殿下。校園超過800公頃，含醫學院在內共計14個學院，其大學附屬醫院也於2012年正式營運。皇太后大學被認可為泰國發展速度最快的高等教育機構，也以「問題導向學習」為大學的基本教學方法。是泰國唯一全校英語授課的公立大學。