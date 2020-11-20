2020澳紐商會第十五屆商業傑出貢獻獎頒獎典禮11/19登場 澳紐商會同日舉行白皮書發表會

2020澳紐商會第十五屆商業傑出貢獻獎 (2020 ANZCham Business Awards)頒獎典禮暨晚宴於11月19日舉行。此商業傑出獎自2005年開辦，主要目的是公開鼓勵及實質促進澳大利亞、紐西蘭和台灣之間經貿關係之企業，以及在台發展的澳商和紐商。

近年來隨著台灣政府推行新南向政策，澳、紐兩國對台灣的貿易及合作均有顯著成長，今年頒獎典禮與會嘉賓包括：經濟部​部長​王美花、澳洲辦事處代表高戈銳(GaryCowan)、紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡(MoiraTurley)​，​還有及來自澳盛銀行(ANZBank)、麥格理資本(MacquarieCapital)、澳佳寶(Blackmores)、友華生技(OrientEuropharma)及紐西蘭奇異果(Zespri)等知名公司高階管理階層代表共兩百餘人，顯示大家對台、澳及台、紐貿易發展的重視。

經濟部​部長​王美花於典禮中致詞。圖／澳紐商會提供

澳洲商會代理理事長范達明(DamienVan Eyk)表示，非常榮幸能夠參與今晚的盛宴，澳紐商會商業傑出貢獻獎鼓勵並認可在台灣、澳洲和紐西蘭的企業給與殊榮。台北市澳洲紐西蘭商會執行長馬布思(Alex Matos)指出，今晚贏家無疑地展露出澳洲、紐西蘭以及台灣的多元產業橫跨能源、健康、快速消費品以及創意科技的緊密關係。

第十五屆澳紐商會商業傑出貢獻獎，共計六個獎項。今年得獎單位均在教育、研究及技轉上有顯著貢獻，表示台、澳、紐三方在商品及物資的交流外有更進一步的人才與技術流​。澳洲廠商​得奬者分別為：澳洲-台灣商業傑出貢獻獎 -​ Manildra Group，Manildra長期透過當地貿易公司向台灣出口澱粉。但自2019年成立台灣辦事處之後，乙醇、麩質和高價值麩醯胺酸產品需求日益提升。另外，在新型冠狀病毒期間，Manildra不遺餘力向台灣提供超過1100萬升的醫用級乙醇，用於製造洗手液。

澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎​ – ​台灣中油 (CPC Corporation, Taiwan)。自1985起，台灣中油就在澳洲營運並投資兩項重大投資：石油以及天然氣，價值超過30億澳幣。龔固了澳洲作為全球最大的LNG出口國以及台灣第二大LNG供應商的地位。這項合作促使澳洲持續為台灣的能源安全做出貢獻。澳洲昆士蘭州台灣商業傑出貢獻獎 – ​Brogent Technologies Inc.智崴公司於2019年在南半球的黃金海岸建立了史上第一座飛行劇院並與CuttingEdge結合台灣硬體以及澳洲軟體設備合力製作了兩部電影。此外，為了應對新型冠狀病毒的旅遊限制，智崴於2020年7月在台北發行了一部電影“飛越澳洲”，致力於讓台灣人在疫情期間也能虛擬體驗澳洲。

今年紐西蘭廠商​得奬者分別為：紐西蘭-台灣商業傑出貢獻獎​ – ​Ecostore Company LimitedEcostore在紐西蘭是一個相當具有指標性的組織並於2014年拓展至台灣。ecostore秉持著健康第一以及道德至上的理念，提供經過第三方審核的成份清單，確保成分公開透明及無害、不進行動物測試、並且在快速消費品產業中扮演著領頭羊的角色，使用可持續包裝解決方案(包括可再生甘蔗塑料和補充裝解決方案)。在台灣環保意識抬頭的消費者族群中越來越受歡迎。紐西蘭台商夥伴商業傑出貢獻獎​ – ​Victory Appliances Co., Ltd慎康公司是台灣進口家用產品經銷商的領導廠商之一，與各大零售商保持緊密關係，產品方面特別注重環保。Ecostore公司以及紐西蘭出口商們都很感謝慎康公司引進優質產品到台灣所付出的努力以及承擔的風險。

另外，台北市澳洲紐西蘭商會(澳紐商會)所舉辦的白皮書發表會，由國家發展委員會主委龔明鑫的演說揭開序幕。澳洲商會代理理事長范達明(DamienVan Eyk)表示，這場盛會對於促進澳洲、紐西蘭以及台灣的三角關係是個關鍵的里程碑。近年來隨著台灣政府推動新南向政策，澳洲、紐西蘭兩國對於臺灣的貿易及合作日益頻繁，並致力加強東南亞國家協會和鄰近太平洋國家之間的連結。

澳洲商會代理理事長范達明(右)將白皮書遞交給國家發展委員會主委龔明鑫。圖／澳紐商會提供

這場活動主要針對澳、紐兩國與臺灣進一步的合作機會以及希望吸引更多優秀的外國人才來台。此外，促進臺灣及澳洲之間的經濟貿易協定也是本次發表會重點之一。在2013年，紐西蘭是唯二與台灣簽署這項協議的國家，進而帶動整體的貿易與合作。澳紐商會執行長馬布思(Alex Matos)表示，自從簽訂紐西蘭與臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定，兩方日益增加的貿易合作有目共睹，希望澳洲也能一同參與。