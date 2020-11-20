2020年，新冠肺炎衝擊全世界，商業生態危機四伏，卻也讓數位創新科技趁勢崛起，促使臺灣中小企業加速使用數位工具拓展市場，進而掌握消費者喜好。

經濟部商業司11月19日於圓山花博爭艷館center stage盛大舉辦「智慧商業新時代：重塑創新DNA」!當日共有八組新創事業針對數位行銷、創新體驗兩大方向進行10鐘分享，讓企業快速了解使用數位工具的好處。其中三組新創團隊「愛碼市」、「awoo 阿物」、「點點全球」智慧商業新時代競賽中脫穎而出，獲得殊榮。

智慧商業服務 企業無痛導入而業績長紅

2020年Meet Taipei創新創業嘉年華開拓更多市場商機，為臺灣商業服務業注入智慧創新的能量；協助他們可以快速在市場嶄露頭角，甚至在全球市場發光發熱。圖／主辦單位提供

數位行銷組當中，「愛碼市」的「iMarts AI Chatbot」智能助理發揮多國語言優勢，消費者只需掃描商品上的QR Code就能感受到國內與國際旅遊的方便性，目前已與國內北中南東如逢甲等16個商圈全面合作，預期未來將拓展日、韓、香港市場。

「awoo 阿物」是臺灣這5年來獲取來自矽谷最多金額投資的獨角獸，在疫情期更是業務量爆發，結合大數據與AI的演算法，懂得解讀消費者選擇商品的行為語言，達成瀏覽率上升的自動化行銷，吸引日本樂天等通路平臺商以及電商、企業無痛導入，成為顧客、合作夥伴，預定2024年在日本上市。

另外，「八維智能」為企業內建D8 AI助理平臺與自動化機制，已幫助147家中小企業不須特別下載任何軟體，就能由AI助理召集會議、辨識文件、協助員工推進工作流程等等，功能多多，是數位轉型的好幫手；「荔枝智慧」善用數據，藉由LINE官方帳號做到多樣行銷，利用滲透率高的通訊軟體整合聊天、購物、購買票券等等，以客戶承億文為例，透過荔枝好推的導入，目前已貢獻訂房量成長14%。

創新體驗組當中，「點點全球」迎上餐飲業界的數位浪潮，推出「點餐快一點」，消費者加入店家LINE，串連POS機，直接線上點單餐飲，可自行外帶也可外送到宅，店家大省人力，也不像加入美食外送平臺須負擔3成多的高抽成費用，還能自行釋出優惠綁住忠實粉絲，甚至經營團購商機，生意自主且永續。

其他團隊也各展商業價值，「蔚藍視界」製作利用VR方式拍攝的360度影片，展現臺東海底美景與熱氣球空景的絕佳視覺感受；「點點滴滴」的「智能觸控超短焦投影機」把任何平面都變成深富教育功能的螢幕，更積極導入各界關注的長照議題；「拿拿科技」的電商平臺智慧體驗行銷服務，顛覆街頭發放贈品、試用品的傳統模式，只要在智能販賣機掃QR Code，就可取得贈品或商品，已與全臺15家誠品合作，有利數據分析，強化消費體驗。 除了透過Demo Day活動了解新創的服務模式外，於CX-04展區也設立經濟部商業司專區，走進智慧商業的世界，不但可以實際體驗產品內容，還有眾多有趣好玩的新商業科技讓民眾體驗，其中「業安科技」補足以往販賣機因為無法辨識身份的痛點，將傳統販賣機升級智慧販賣機，展出身份辨識販賣機，用健保卡即可免費領取一瓶零酒精啤酒；「酷彼科技」簡單闖關就可以享有利用機械手臂現泡的高品質咖啡；除此之外，還有「黎黎創意」的專屬訂製香氛，帶你體驗嗅覺的享受。也期許接下來的展會期間，所有團隊們都透過2020年Meet Taipei創新創業嘉年華開拓更多市場商機，為臺灣商業服務業注入智慧創新的能量；協助他們可以快速在市場嶄露頭角，甚至在全球市場發光