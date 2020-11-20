京站週年慶運動品買一送一 同步觀光旅行主題展

京站時尚廣場11周年週年慶於11月18日至12月14日登場，全館消費滿3800元送400元，3C、家電滿1萬元送500元，首5日再加碼，11月22日前，Q卡友消費滿4000元贈500元（400元商品贈券及100元電子贈券)，是全台百貨周年慶中，消費門檻最易達成也是回饋最多的。並加碼舉辦品牌日，11月22日之前，運動知名品牌PUMA、New Balance買一送一；看準人潮商機，觀光局為宣傳2021自行車旅遊年，亦特別選在京站週年慶期間，於1樓植生牆前，舉辦「輪轉台灣多元旅行」主題展，推廣低碳永續觀光。

觀光局副局長林信任指出，「輪轉台灣多元旅行」主題展，以全臺16條自行車多元路線為主軸，並展出自行車路線攝影作品，打出「輪轉台灣多元旅行動起來」口號。展區設計以多元路線logo顏色藍、綠、橘作為延伸，發展出「靛藍、青藍、墨綠、草綠、淺橘」等顏色，呈現自行車多元路線5大主題濱海、河濱、環山、山岳及田園，並加入潑墨渲染的元素，以多樣色彩象徵自行車路線之「多元」，以及臺灣豐富的地形風貌。

觀光局表示，這次除了透過IG線上募集喔熊組長粉絲推薦的多元路線照片，展出16條自行車多元路線，還有豐富的系列活動，邀請民眾於線上投下自行車多元路線中最想體驗騎乘的路線，參與自行車旅遊分享會。