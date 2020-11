2020世界義大利美食週訂11/23-29舉行 精選餐廳同步推出義大利美酒週餐酒宴 讓民眾體驗道地義大利美食文化

由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部及農業部共同於全球推廣舉行的第五屆世界義大利美食週(Week of Italian Cuisine in the World),訂11月23至29日盛大登場。此活動在台由義大利經濟貿易文化推廣辦事處(Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office,簡稱IETCPO)及貿易組(Italian Trade Agency,簡稱ITA)承辦,旨在推廣高品質的義大利美食以及農產和食品、對抗非法的偽義大利產品、推銷美食和美酒的旅遊行程、並提供相關廚藝和餐飲業訓練。

IETCPO代表紀大為(Davide Giglio)表示,義大利的農業食品產業以豐富的生物多樣性以及第一級的食品安全標準為特色,仰賴廣泛且總值達5380兆歐元的產業供應鏈,是義大利的主要經濟產出來源之一。該產業貢獻義大利25%的GDP,從業人員達380萬人,即便在新冠肺炎的影響下,今年義大利的農業食品產業仍預期將有3%的成長。此外,以往在海外從未有如此大量的義大利食品和葡萄酒消費程度,義大利的出口額比起前年的418億歐元,於2019年成長4%。

義大利蘋果已於今年10月28日獲准進口台灣。圖/ITA提供

ITA主任夸特洛奇 (Paolo Quattrocchi)指出,僅次於波蘭,義大利是歐洲第二大蘋果生產國,年產量約220萬噸,其中10%用於生產果汁果醬等製品,其他90%的生鮮蘋果是全球各地上架販售生鮮蘋果之首選,約有30個品種蘋果大量供應市場。為滿足不同消費者品味及兼顧永續發展,義大利是少數注重蘋果品種研發的先進國家之一。對台灣消費者來說,一個好消息是義大利蘋果已於今年10月28日獲准進口,消費大眾將很快能在市場上買到如Envy, Ambrosia及 Pinova等特殊品種的義大利蘋果。

義大利生鮮蘋果是全球各地上架販售生鮮蘋果之首選。圖/ITA提供

義大利擁有4千家養豬場、200家屠宰場及900家肉品處理公司,豬肉產業支持約3萬名就業人口,產值於2019年達80億歐元,出口額15億歐元。最受歡迎的出口品項包括:新鮮火腿、義式肉腸、香腸、薩拉米及烤火腿。配合義大利豬肉於今年7月底獲准再度進口,ITA義大利貿易組規劃於明年第一季為這個典型義大利食品之一的義大利醃肉(Salumiamo) 再次舉辦推廣活動。

義大利醃肉(Salumiamo)製品深受國際市場歡迎。圖/ITA提供

IETCPO代表紀大為(Davide Giglio)表示,義大利美食是義大利文化中的最重要象徵,今年結合Federico Fellini費里尼導演的百歲冥誕紀念,該處舉辦了一場針對費里尼在電影中對於美食的素描畫展。另外,亦舉辦展覽以致敬義大利19世紀最重要美食家Pellegrino Artusi的兩百歲冥誕。

葡萄酒方面,義大利依然是全球主要生產國,產值達110億歐元,從業廠商家數約2000家,產能達47.2億公升並佔全球出口市場18%。義大利的葡萄酒供應亦屬歐洲最豐富的,高達297種PDO-PGI的認證美食和415種DOC-DOCG的認證酒款,且有多達504種的葡萄品種登錄。

ITA主任夸特洛奇 (Paolo Quattrocchi)指出,與世界義大利美食週同步進行的義大利美酒週,是和義大利美食教育中心(CLUBalogue Academy & Publication)合作舉辦,由全球百大酒評家黃筱雯主持15場「義大利葡萄酒官方餐酒宴 」 ,以逾200款義大利頂級葡萄酒搭配義大利與經典台灣菜餚的方式,將義大利葡萄酒文化原汁原味搬到台灣,讓台灣民眾能夠不出國也如親臨酒莊般,體驗義大利文化及餐桌上的葡萄酒禮儀。餐酒宴將分別於台北W飯店、大稻埕慈聖宮、青青餐廳、膳馨民間創作料理、阿霞飯店、義大利餐酒館 FOCOSO Taipei 、WINE-derful葡萄酒餐廳、少帥禪園、吉天婦羅KICHI等地舉辦。

15場「義大利葡萄酒官方餐酒宴 」 ,以逾200款義大利頂級葡萄酒搭配義大利與經典台灣菜餚。圖/義大利美食教育中心提供

今年義大利美食週將聚焦適當飲食的好處,以促進健康的生活方式。好幾世紀以來,地中海飲食一直是人們健康和福祉的源泉。現今隨著義大利美食越來越受歡迎,地中海飲食也因此在全球廣泛流傳。為了推廣地中海飲食做為人人都可以達成的健康生活方式以及均衡飲食,ITA義大利貿易組和波隆那的未來食品研究所Future Food Institute合作,新推出中文版的地中海飲食指南 (THE MEDITERRANEAN DIET)。

ITA義大利貿易組和波隆那的未來食品研究所Future Food Institute合作推出地中海飲食指南。圖/ITA提供

這本指南的作者瑪麗亞·贊祖 (Maria Zanzu)分享地中海飲食八大步驟,包括:身體運動的重要性;多吃全麥、豆類、蔬菜和水果;避免過量攝取鈉鹽;限制酒精飲品的攝取量;每日飲用天然礦泉水;減少精製糖的攝取量;橄欖油(重視特級初榨橄欖油的益處);多樣化和均衡飲食。地中海飲食模式的理念不限於食物,可適用於世界各地,這種飲食模式成本不高,製作方式簡單,同時選用當季食材,不需花費極大功夫,輕鬆又便宜。這種易於學習的簡易模式使其得以廣泛傳播。義大利語中飲食「dieta」一詞來自古希臘語「diaita」,意為「生活方式」,表達了地中海飲食的社會與文化價值。而考慮到對社會、經濟和環境領域的積極影響,地中海飲食可被視為一種永續飲食的模式。

隨著義大利美食越來越受歡迎,地中海飲食也因此在全球廣泛流傳。圖/ITA提供

