人工智能客服服務系統 政府頒獎背書

COVID-19衝擊，政府、民眾焦慮不已，但程曦資訊集團旗下人工智能公司運用「Qbi智慧客服」，協助經濟部「1988紓困振興專線」及中央健保署「智慧客服機器人-阿Ken」運作，快速解決政府對民眾健康諮詢燃眉之急，經濟部長王美花特別頒贈「創新研究獎」，不僅表彰該公司貢獻，更替其業務背書！

經濟部17日舉辦第27屆中小企業創新研究獎，王美花頒獎給人工智能公司董事長張榮貴，並感謝該公司對COVID-19紓困振興專案辛苦的付出，尤其，該公司智慧服務機器人使用深度學習演算法和自然語言進行語意理解，有如真人快速口語化回民眾生活化疑慮，讓經濟部「1988紓困振興專線」、衛福部中央健保署「智慧客服機器人-阿Ken」可以順利運作，化解22萬通電話湧進壓力。

張榮貴指出，人工智能公司是台灣目前唯一能夠提供從客服系統建置、營運管理到企業整體CRM顧問服務與教育訓練服務的企業，可為企業及公部門客戶帶來全方位客服委外系統及服務支援，成為協助企業轉型的最佳夥伴。企業可透過Qbi AI智慧客服整合前端及後端服務流程，節省開發成本及導入時間，還能運用智慧服務服務機器人拉近與顧客間的距離，目前重視資訊安全的金融業與公部門有6成以上，都是使用人工智能公司的「智慧服務機器人」。

程曦資訊集團2018年將研發團隊獨立為「人工智能公司」，研發團隊成員擁有該集團26年跨產業整合經驗，並致力於服務產業面應用，持續運用AI、雲端、大數據最新科技，提供完整行銷、服務雲端服務，並在短短兩年時間內就獲得「數位轉型楷模獎」及「中小企業創新研究獎」。