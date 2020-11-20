台中麗寶落羽松狗Party 11月21日登場

麗寶落羽松祕境近期成為毛孩族的熱門景點，11月21日更將舉辦「Let’s狗party」，有專為毛小孩設計的蛋糕、狗狗拖車趣味活動等，只要成功過關還能免費獲得寵物好禮，限量30組報名，想要在全台最大落羽松祕境替狗狗拍美照、玩遊戲的毛孩爸媽們手腳可要快！

麗寶落羽松祕境除了吸引許多人拍網美照與婚紗取景外，也受到親子與寵物族群的喜愛，因此特別將開放日期加碼延長至11月22日，麗寶Outlet Mall定期舉辦的Let’s狗party也特別移至麗寶落羽松祕境舉辦，報名費為每人350元，除了可以參加活動，還包含落羽松祕境門票、天空之夢摩天輪搭乘券乙張。

麗寶樂園渡假區表示，Let’s狗party活動將從11月21日下午2點於麗寶落羽松祕境開始，特別舉辦聖誕拖車競賽，狗狗只要順利拉著小拖車抵達終點，拖車內的物品沒有掉落，即可獲得該零食或玩具做為聖誕禮物，最快的前三名還可獲得麗寶樂園免費門票，只限量30組毛孩參加，前20組報名並於當日報到即加贈電影十二夜特映票2張。

根據交通部觀光局公布2020上半年國旅熱門景點，受到疫情影響人氣景點大洗牌，今年多半為戶外出遊旅遊勝地，麗寶樂園也名列十大熱門景點之一，國旅市場的熱門程度也反映在麗寶線上旅展，兩天一夜渡假區住宿包套行程成為今年銷售黑馬。

旅展人氣商品還有可自由選配所有娛樂的「麗寶樂園渡假區饗樂券」，有別於一般旅展短期商品，饗樂券票期長達一整年，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝單人SODI、雙人CRG卡丁車，更可以品嘗麗寶福容大飯店BUFFET或日式順園套餐；買一張饗樂券送渡假區百元禮券，等於平均一張560元，一次買整套五張饗樂券，再加碼送7張渡假區百元禮券，等於平均一張只要520元。

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