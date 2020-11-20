KPMG 安侯建業志工日 助社福疫情不缺席

今(20)日一早KPMG安侯建業聯合會計師事務所在主席于紀隆率隊下舉辦「KPMG十三屆企業志工日」，千名同仁在做足防疫措施下，分別前往36個社福機構服務及淨山。于紀隆說，KPMG安侯建業已連續第13年舉辦企業志工日，相較於歐美，身處在台灣的我們，除了能夠幸福的正常生活、社交，也未阻斷我們今年KPMG企業志工日的舉辦，更顯得今年KPMG企業志工日格外珍貴及深具意義。于紀隆也表示，今日除了上千名同仁出席外，無法參與的同仁也自發性捐款近百萬元及捐贈七千片醫療口罩，期望能紓解社福團體今年募款的困境，給予他們實質的幫助來度過難關。

KPMG安侯建業曾國禓表示，企業志工日象徵KPMG安侯建業對社會回饋的長期承諾，且成為每位同仁勇於付出回饋的自我期許，此活動執行這麼多年下來，逐漸讓企業社會責任深化為KPMG重要的企業文化之一。負責籌備志工日的KPMG安侯建業專業組織策略長郭冠纓表示，今年因為疫情關係，社福機構的志工人力縮減，站在評估同仁及機構的防疫安全下，KPMG特別逐一和機構聯繫確認，許多機構皆表達高度合作意願，甚至提前規劃一對一的外出活動行程，而也因應疫情，KPMG今年開放讓同仁自由報名參加，仍有上千名同仁願意報名，難得這周都是晴朗的好天氣，希望可以讓這群弱勢孩子們走出戶外透氣，享受難得的陽光。

此次KPMG台灣所服務的據點包括伊甸社福基金會、心路社福基金會、第一社福基金會、育成社福基金會、真善美基金會、仁愛社福基金會、唐氏症基金會、三玉啟能中心、自閉症潛能發展中心、愛維養護中心、竹峖身心障礙養護院、安康啟智教養院、李林樹基金會附設桃園教養院、桃園身心障礙者附設恆愛日間托育中心、私立景仁殘障教養院、桃園市私立天使發展中心、私立啟智技藝訓練中心(楊梅院區)、桃園市私立心燈啟智教養院、仁友愛心家園、新竹晨曦發展中心、新竹香園紀念教養院(湖口院區)、聖家啟智中心、華嚴啟智中心、台中信望愛智能發展中心、台中十方啟能中心、台南瑞復益智中心等36個社福單位