WCIT 2020今晚頒創新ICT獎 台灣勇奪7座大獎

台灣展ICT創新能量 從80個國家脫穎而出

WCIT 2020為期11月18日起為期三天的大會活動，今天晚上7點行政院政務委員唐鳯受主辦單位之邀在線上主講「Digital Innovation」，分享台灣科技防疫精彩案例，分享台灣透過數位成功防疫經驗，並倡議開放式創新。

主辦單位今天晚上也舉辦頒發今年度「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」，台灣7件數位服務獲獎，4件首獎、2件二獎和1件佳作。中華軟協分析，今年台灣獲得首獎的內容皆與COVID-19 科技防疫方案相關，足可證明在全球面臨新冠肺炎疫情危機之際，台灣憑藉優異的ICT技術與創新思維，超越全球抗疫有成，更獲得國際ICT認證，十足展現台灣擁有具前瞻與創新的ICT實力，也再度驗證「Taiwan can help」的實力！

我國衛福部在疫情期間透過最新ICT技術協助防疫，此解決方案獲「2020 全球資通訊科技應用傑出貢獻獎－傑出COVID-19技術解決方案獎 」 (COVID-19 Tech Solutions for Countries or Regions)，衛福部部長陳時中特別在在線上受奬並發表得獎感言。圖／截自WCIT 2020大會

今年大會頒發「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」，表揚在資通訊產業具有傑出表現與貢獻的會員代表之企業或組織，台灣獲得7個獎項的肯定，中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示：「很高興台灣形象館展示的科技及解決方案獲得大會的肯定與支持，在2020 WCIT線上展會中，台灣參展廠商不僅成功向各國展示台灣ICT先進科技與產業實力，獲得來自各國廠商的線上洽談機會，更令人興奮的是台灣有機會將優異的COVID-19防疫經驗分享給全球，希望藉由本次的參展機會，讓全球可以藉由『Taiwan can help』有效控制疫情，也期許台灣廠商未來可創造更多創新應用解決方案，幫助全球企業加速數位轉型。」