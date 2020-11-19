上銀科技榮獲台灣十大永續典範企業獎

2020第13屆「TCSA台灣企業永續獎」11月18日於圓山飯店舉行盛大頒獎典禮。上銀科技表現亮眼，榮獲最高榮譽TCSA台灣十大永續典範企業獎（製造業組），並同時囊括「企業永續報告-白金獎」、「永續卓越案例-創新成長獎」及「永續卓越案例-人才發展獎」四大獎項肯定。

上銀科技今年共獲得「TCSA台灣企業永續獎」四項大獎，成績較去年更上層樓，並榮獲最高榮譽TCSA台灣十大永續典範企業獎（製造業組），彰顯上銀科技善盡企業社會責任CSR與利害關係人、環境共好，以達企業的永續成果，TCSA總召集人簡又新大使致詞時表示，台灣企業CSR績效已具世界水準，透過本屆參獎案例觀察，充分感受到台灣企業已將聯合國永續發展目標(SDGs)與企業經營方針及永續策略藍圖結合，並據以規劃創新方案及績效指標加以實踐，不僅讓品牌耀眼，也更加彰顯獲獎企業價值，印證台灣企業永續影響力。

上銀科技榮獲TCSA台灣企業永續獎，出席同事合影留念。圖／上銀公司提供

BSI英國標準協會，11月19日也於圓山飯店辦理2020BSI國際永續標準管理年會，上銀科技再傳捷報，榮獲BSI頒發「永續韌性-傑出獎」，上銀科技長期致力於創新永續、提升企業ESG作為，充份展現永續理念並呼應SDGs永續發展目標。每年定期發行CSR報告書並經由外部查證，持續精進與強化CSR的永續作為，具有永續實踐能力，是企業達成SDGs永續目標信念的最佳標竿企業。

上銀科技榮獲BSI頒發「永續韌性-傑出獎」，由永續能源研究基金會董事長簡又新董事長（圖左）頒獎給上銀科技執行協理李文彬（圖右）。圖／上銀提供







上銀科技自創立之初就以員工、股東、長期發展（研發、品牌）與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱，除產品有多項研發創新專利外，產品本身就是綠色環保產品，持續為精進人類的生命品質而盡一份心力。上銀科技在追求獲利同時也積極創造企業永續，更關心所有利害關係人，盼能共同實現經濟、環境與社會，多方永續發展的目標。

上銀科技強調，未來仍持續會在公司治理、全球布局、人才培育、產學合作、創新加值服務與社會參與等各方面提升能量，期能在外部經濟景氣仍不確定情況下，繼續創造公司的長期價值。上銀科技是世界企業公民中的一份子，未來仍將積極推動並呼籲上、下游廠商一起來落實企業社會責任，並期許能為產業帶來良性發展。