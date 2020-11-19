崑山科大榮獲「大學USR永續方案獎」銅獎

文/葉圳轍

台灣企業永續學院主辦之「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第13屆，表揚大學在各類永續領域傑出表現，特增設「大學USR永續方案獎」，崑山科技大學以「官田烏金社區合作社－建構農村永續發展的社會實踐」一案，榮獲大學USR永續方案獎之銅獎殊榮，成為雲嘉南地區唯一獲獎的私立科大。

「TCSA台灣企業永續獎」自設立以來，參奬件數屢創新高，今年更是突破250件，在我國掀起一波「永續熱潮」，大專院校報名數量大幅增長3倍之多，可見各大學對永續發展的長期關注及重視。

崑山科大致力於永續環境、社會實踐及在地關懷，107年與108年通過3件教育部「大學社會責任」USR實踐計畫，獲得逾1,800萬的補助；109年大專校院計畫共有136校437件計畫報名，該校仍拿下〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉、〈既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉及〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等3案補助。

其中，商業管理學院以〈官田烏金社區合作社－建構農村永續發展的社會實踐〉一案，榮獲大學USR永續方案獎銅獎；該案由企管系楊泰和副教授執行計畫，從困擾農村的廢棄物，化為在地創生的烏金，以循環經濟為主以、人才培育為目標，積極串聯資源，讓官田成為虛實整合行銷及企業管理課程的最佳學習場域。此外，該團隊日前亦參加「2020遠見雜誌第十六屆CSR企業社會責任獎—大學USR傑出方案」評選，獲得入圍全國前9名的肯定，天下雜誌近日出版的《大學的理念：從地方連結世界，看見大學的責任與承擔》，則以〈菱角殼變烏金，環保又創造商機〉為首篇故事來做介紹，足以說明落實USR計畫之執行成果斐然。

崑山科大校長李天祥表示，該校積極爭取教育部USR計畫，不僅是全國通過3件以上且獲得國際連結類計畫的唯一私立科大，「2020天下USR大學公民」調查出爐，更榮登全國私立科大南部第一。