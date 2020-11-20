ADA台北市建築世代會2020第八屆慈善線上捐款 公益三倍券 讓愛三倍力

今年在新冠病毒疫情衝擊下，多數的大型路跑活動紛紛取消或改期，延續多年的慈善聖誕路跑，改由線上直接報名登記捐款的方式，邀請眾人持續一同響應活動。您的1000元報名費用將全數捐贈外，也將會收到二間書屋開立正式捐款收據，也可扣抵所得稅，同時我們也會贈送NIKE獨家黑金跑衣以及力麗集團飯店連鎖事業抵用券、凱撒飯店連鎖住宿餐飲折價券、和成智能瓦斯熱水器特別優惠價、淡水情人塔/台中天空之夢摩天免費搭乘券，還有現在最最夯巴部農天然鹼性礦泉水 330ML。

台東書屋小朋友與 ADA 世代會路跑合影。圖／業者提供

另外，只要線上報名並成功繳費完成ADA世代會將再捐贈2倍公益報名費加碼相挺。您捐1000元報名費，ADA世代會加碼2000元，讓您的捐款加倍提升影響力，加倍您的愛，一同支持孩童、永不止息。（愛心三倍券備註說明：捐款人捐1000元，世代會捐2000元，變成3000元。捐款人實收二家書屋開立為1000元捐款收據。）

報名截止日到12月11日止，特別感謝大金空調、國泰世華銀行長期支持ADA慈善線上活動。活動詳情立即上網搜尋「ADA慈善」臉書粉絲頁。

關於台北市建築世代會(ADA)

2008年4月，台北市建築世代會（以下簡稱世代會）在一群建築開發專業領域之新世代領導者催生下成立，宗旨為促進建築相關行業者理念之溝通交流及推動慈善公益回饋社會。 世代會常設委員會有四：建築、慈善、會籍、國際委員會議。 從立迄今已舉辦7年公益活動，從最初慈善募款餐會到第7屆慈善活動為台東孩子的書屋共募得3000萬元。 108年在李耀民會長以及慈善委員會陳春湖主委開始決定擴大舉辦，除了台東「孩子的書屋」外，增加三峽「小草書屋」，希望能夠更完整的建立起孩子的保護網。