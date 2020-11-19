惠生研InSeed攜手婦女救援基金會 公益守護女性身心健康

長期深耕機能益生菌領域並關注弱勢身心健康的InSeed益喜氏(惠生研生物科技)，今年將社會關懷觸角再深入弱勢女性領域，攜手長期投入受暴婦女、雛妓、兒少、網路性暴力防治工作的婦女救援基金會，協助「阿嬤家和平與女性人權館」重建計畫」募款宣傳，並於InSeed新品「淨美莓益生菌」上市期間，捐款支持婦援會「拒絕數位性暴力」及「用愛澆熄 暴力遠離」等女性支援工作

婦援會從2015年開始設置專線與網路專頁提供新型態性別暴力犯罪被害人或及其家人、親友的短期專業諮詢服務，截至2019年共服務345件、服務489人次。惠生研生技總經理鄭勝德表示，惠生研及益福生醫集團旗下員工有超過6成都是女性，服務的消費者也以女性為大宗，InSeed以往都著墨與關懷身心領域的公益團體，首度跨界至女性議題領域，希望能對於消弭性別暴力盡一份心力。

此次合作專案，InSeed除了捐贈300盒配方升級新品－「淨美莓私密防護益生菌」給婦援會，響應其今年「拒絕數位性暴力」議題，攜手婦援會關懷弱勢婦幼族群之外，新品上市期間，同時也舉辦上市公益活動，即日起至11月30日止，消費者每購買InSeed淨美莓一盒，惠生研即捐贈10元。InSeed品牌總監蔡恩加表示，歡迎InSeed會員在照顧自己和伴侶私密健康的同時，也一起做公益支持婦援會各項議題倡議及暴力受害者協助工作。

在捐贈儀式活動當天，InSeed團隊也參觀即將於本月熄燈的台灣慰安婦實體博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」，聆聽台灣59名慰安婦阿嬤們經過苦難淬鍊後的生命故事，以及1991-2016年國際慰安婦人權運動的歷程。盼能透過品牌的行銷管道，協助阿嬤家新館搬遷募款計畫，盡快讓阿嬤家精彩的展覽內容再次與大眾見面。