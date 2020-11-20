以永續建築標準打造桃園航空城 鄭文燦推動綠能城市

為推動疫後建築新標準，桃園市長鄭文燦今(19)日在參加《正能量建築 替未來爭口氣– 2020未來建築永續論壇》時表示，未來「桃園航空城」與新的土地開發區，都將導入永續建築新標準，以打造低碳綠能的永續智慧城市。

這項論壇係由本住新創團隊與天下雜誌共同舉辦，目的在推動整合水能源智慧系統(外氣自然能轉換系統)、太陽能智慧系統與生物訊息等科技，以打造「人，本來就該這樣住」的建築新標準，實現「正能量建築」的理念。

由於桃園市曾榮獲2019年度ICF智慧城市首奬，在推動永續城市上不遺餘力，鄭文燦特別出席認同本住所推動的「讓地球降溫一度C」新主張，並希望導入城市規劃，以打造符合聯合國17項永續發展目標(SDGs)的「桃園航空城」，以及低耗能的正能量城市。

本住執行長黃一展表示，「正能量建築」意指建築本身所生產的能源比其所消耗的更多，此次疫情讓人重新省思生活與建築的關係，除滿足當前急迫的「防疫空間」需求外，更應以零熱排、零碳排、零廢電等循環經濟技術，建構會呼吸的「正能量建築」，才能徹底改變都會空間，預防病毒交叉感染，帶來健康宜居的生活城市。

黃一展進一步指出，本住不是設備商，也不是建築業者，而是扮演「整合人才與資源」的角色，希望呼應本住的英文名稱「SHOULD」，倡議六大建築標準，分別是永續能源（Sustainability）、健康身心（Health）、乾淨空氣（Oxygen）、安全防疫（Utility）、拯救熱島（Land） 及幸福發展（Development）。

富台工程董事長鄔時祥從全方位工程施作的角度表示，全球暖化與溫室氣體排放問題迫在眉睫，企業在廠房與辦公空間都應善用各項綠建築技術，從生態、節能、減廢與健康等四個面向下手，落實企業溫室氣體排放減量目標，以成為循環資優生，才能善盡地球公民責任。

在一般生活建築方面，德築建築集團共同創辦人黃德倫表示，好環境應從自己的家開始，才能落實永續建築理念，例如善用自然材料與遮蔭、打造與環境相容的美學建築之外，還可導入室內空氣的對流與除濕設計，營造自然呼吸的空間，甚至讓城市住宅也能自然呼吸，都是疫後建築業者應思考的重要課題。

論壇同時以「翻轉都市空間」為主題，邀請瑞助營造董事長張正岳、建築學人地產發展總經理楊震宇、威立雅亞洲區業務發展總監戚志生、Plan b創辦人兼資深合夥人游適任、台北金融大樓大樓事業處營運長劉家豪等人展開座談，希望產官學都能共同努力推動「正能量建築」標準，以建構健康宜居的生活城市。。

會場同時展示由勤益科技大學翁國亮博士發明的「全外氣自然能轉換系統」，利用水分子壓力差推動室內外空氣循環、降溫與淨化，以達到零熱排放與節能70%的效益，甚至能讓排出室外的空氣降溫，達到為地球降溫的正面效果。 論壇最後，本住希望從住屋者角度出發，以共創、共享、共好的經濟模式，透過跨產業整合資源，邀請更多人一起加入這場建築革命，替未來爭口氣，也為地球降溫而努力！