桃園高鐵特區 中壢青埔郵局落成開幕

特區首座郵局為青埔地區居民提供優質郵務金融服務

桃園市長鄭文燦今（19）日上午前往中壢區，出席「中壢青埔郵局開幕活動」時表示，青埔地區正快速成長，許多大型建設正逐步推動，包括桃園會展中心、亞洲．矽谷創新研發中心、桃園市立美術館及陽明交通大學青埔校區等，隨著青埔地區居民生活需求的提升，需同時提高附近生活機能，包括超市、郵局等生活設施，感謝中華郵政對桃園的支持，全新開幕的青埔郵局，可為大園橫峰里、中壢芝芭里、青埔里及洽溪里的居民提供良好的郵務金融服務環境，同時也增設24小時服務的i郵箱，盼滿足在地居民的郵政需求。

鄭文燦市長於青埔郵局開幕典禮致詞。

鄭文燦表示，桃園是中華郵政的好夥伴，共同推動各項合作，包括A7郵政物流園區，將來會成為北部郵件最大的分流中心；中壢郵局也即將於年底拆除進行改建，除提供郵政業務外，還提供停車場、影廳以及健身房進駐，提高中壢市民的方便性。鄭市長也感謝中華郵政在防疫期間扮演重要角色，不僅協助運送口罩及三倍券，更在許多看不見的地方默默付出。鄭市長說，青埔地區無論建設或是人口皆快速成長，整體開發度將近一半，隨著青埔地區的成長，將會成為台灣的入口城市，目前進駐的金融機構，除臺灣銀行亞矽創新分行已正式營運外，市府將持續協調其他公、民營行庫進駐，盼金融機構的順利進駐可帶動周邊各項經濟活動，此外，也會逐步完善青埔地區的各項生活機能及建設，為青埔地區的居民打造更好的生活環境。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，桃園是台灣的國家門戶，更在鄭市長的帶領之下，成為全台最受歡迎的投資城市，從傳統工業到高科技產業、從農業到光電、航太、汽車零件、物流以及綠能等，皆座落於桃園，成為產業聚落，為台灣經濟發展的重要基地。青埔地區除鄰近桃園國際機場外，尚有棒球場、各大購物中心、會展中心等，交通及公共設施非常完善，為中華郵政公司選擇落腳青埔的原因之一，期盼未來能與桃園的發展共同進步，同時也為在地居民提供最好的郵政服務，扮演鄉親朋友「好鄰居」的角色。

吳董事長也說，鄰近機場捷運A7站的中華郵政物流園區，在鄭市長的指導及協助之下，進行的非常順利，除興建郵政物流中心之外，另有郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心，以及規劃為賣場的工商服務中心等，全區預計在明（110）年起逐年完工，待物流園區完成之後，將能大幅提升國內外物流競爭力，讓桃園的物流及產業聚落更加有實力，今日包括立法委員魯明哲、市議員徐景文、劉安祺、市府經發局副局長黃穗鵬、中華郵政公司董事長吳宏謀、桃園郵局局長薛門騫等均一同出席開幕活動。