桃園拚招商 投資服務列車連開兩站

11月18及19日前進大園及幼獅工業區

因應國際情勢變遷，包含中美貿易競爭，台商回流、中小企業、根留台灣企業加速投資，「土地」往往是企業面臨的首要困難，桃園市政府經濟發展局自9月起啟動「月月都有土地媒合會」，陸續在平鎮、龜山舉辦土地媒合活動，向企業介紹市府開發之產業園區，以及區內土地及廠房資料，助企業掌握最新的土地資訊，傾聽業者投資障礙之疑義，企業反應及商談熱絡。

本（11)月18、19二日「桃園投資服務列車」前進大園工業區及楊梅幼獅工業區，助企業開發投資商機，其中18日之大園服務中心之土地媒合會係由桃園市投資服務中心與SBIR 桃園市地方產業創新研發推動計畫「產業智慧化輔導團」結合辦理；今天再加碼一場，與經濟部工業局合作辦理「產業用地媒合會議」，結合中央加速土地媒合。前述兩場活動分別由大園服務中心楊濟光主任及幼獅工業區傅治平主任開場主持，桃園投資服務中心介紹投資環境及產業園區開發規劃，另提供廠商投資諮詢、土地及廠房最新資訊等服務，協助企業加速投資。於活動現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供最適切之土地資訊及解決方案。

參加活動的廠商包含新東陽、尚志半導體、太子汽車、秀波電子、新光合成纖維、先豐通訊、西北臺慶科技、旭申國際科技等，超過80位企業與會，企業表示透過服務列車提供市府開發產業園區及推動航空城計畫等產業及投資訊息，有助於規劃未來投資藍圖；另，已參與之土地媒合平台仲介業者也表示，深入各工業區實地瞭解廠商投資需求，提供企業想要的物件，是具效率且具效能的政策方案。

桃園市經濟發展局表示，疫後經濟非常重要，桃園投資服務中心主動至各工業區推廣投資訊息，協助企業產業創新升級及投資的每一步，期帶給廠商更大的助益，以加速各產業投資，帶動整體經濟發展，「月月都有土地媒合會」已辦理4場，接續12月「桃園投資服務列車」下一站將到中壢工業區，歡迎各地業者參加，活動訊息將於桃園投資通網站https://invest.tycg.gov.tw/公布。