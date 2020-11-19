第十四屆台灣金印獎 匯聚印藝成就 展現創意

為表彰印刷產業對於品質、加工技術表現及美學設計融合之成就，帶動產業追求高品質及持續創新之榮譽感，由經濟部工業局主辦，印刷七團體、中華平面設計協會協辦，財團法人印刷創新科技研究發展中心執行之第十四屆「台灣金印獎」，於11月6日假臺中市僑園飯店舉行頒獎典禮。

數位媒體與行動科技的普及，使印刷業者面對市場環境的強勢挑戰，透過材料科技與印刷技術的創新運用、設計美學及文化涵養的導入，讓臺灣印刷產業得以多元嶄新的面貌呈現在大眾眼前。第十四屆「台灣金印獎」的得獎作品不僅凸顯令人驚豔的文創魅力，更從消費者使用角度去思考，深具實用性，更為生活帶來令人玩味的小確幸。

今年受到新冠肺炎疫情的影響，許多產業營收衰退，與印刷業最為相關的文化出版產業亦然，惟印刷業者仍在有限的執行預算下，透過印刷輸出將印品的創作內涵展現的淋漓盡致。印刷產業於後疫情時代，發展方向將聚焦在「數位轉型」和「設計加值」，經濟部工業局將與產業界共同努力，朝向亞洲高階製造中心邁進。

本屆評審團召集人-華梵大學校長李天任表示，印刷產業堪稱21世紀變動最大的產業，印刷品應用何種材料，以何種印製方式呈現，都將為生活不同的美好視覺體驗，而本屆金印獎的數件得獎作品更呼應此論述。得獎作品運用多元創意提升印品實用性與附加價值，將數位印刷科技發揮在不同媒材，展現更細緻的質感，例如紙箱類第一名的得獎作品「貓の屋」為麗僑紙器股份有限公司與明強有限公司共同製作，應用瓦楞紙箱輕便特性，結構採一體成型，組裝簡單，使用者可親自體驗DIY的樂趣。而數位印刷類第二名作品天花板為豐凱實業有限公司的大作，係運用數位噴印技術處理石膏板建材細節，噴印色澤勻稱，也為建材裝潢設計開創令人驚豔的視覺印象。

透過第十四屆金印獎得獎作品，匯聚印藝的不凡成就，傳達了印刷業追求盡善盡美的精神。而未來經濟部工業局也會持續透過專案計畫的支援，協助印刷業者展現跨域創新持續精進的動能，為臺灣的經濟與文創產業的騰飛助一臂之力。