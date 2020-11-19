第九屆女性創業菁英獎得主出爐 發揮女性優越特質 不讓鬚眉

經濟部中小企業處推動「女性創業菁英獎」，今（109）年邁入第九屆，為國內最受女性創業者關注且最具有指標意義的女性創業獎項。本屆得獎名單正式揭曉，「卓越菁英組」、「傳承創新組」、「科技創新組」，以及「新創事業組」4個獎項組別，共有14家企業獲獎，並於11月18日在臺北1919藝文中心舉行頒獎典禮。

本屆菁英獎評選歷經近3個月，評選委員廣邀創業家、高階經理人、創投、財務、媒體、行銷等各領域專業人士擔任，從全國171件報名件數中，歷經書面審查及實地訪審，共評選出20位參賽者進入決審。「女性創業菁英獎」自開辦以來，遴選女性菁英超過120名，每年參與遴選之企業實力堅強，產業領域越來越多樣，其科技運用程度高且具美學、創新、規格化，顯示女性創業已跳脫傳統業態之刻板印象，朝向更多元面向發展。

膽大心細、富有美感，善於溝通協調，一直是女性特質優勢，在創業的道路上，女性領導人將這些特質運用在產品及服務上，進而為品牌創造更多的價值。身為全臺最大MIT保養品原物料代理商的百貿公司，在林能蕾董事長的帶領下，除了取得全球第一大化學品公司德國巴斯夫集團（BASF）臺灣區個人護理品的原料經銷權，更自行建置實驗室，擁有配方資料庫、AI實驗室功效預測系統，成為最強大的美妝研發技術後勤品牌。

臨危受命，女性以獨特的創新思維及美感，為家族企業注入新血，看見更多可能性。澄茂企業公司，在林洧緹董事長接下家業後，帶入美學設計，讓「澄茂出品」，翻轉為功能及外形兼具的精密鈑金美學代名詞，更吸引國防部注意，取得國艦國造合作機會，打入國防軍事設備產業鏈，讓公司擁有穩定且可觀的獲利來源。

女性創業，往往從心出發，勇敢跳脫舒適圈，讓科技應用更為廣泛。首創子宮內膜癌檢測試劑的酷氏基因生物科技公司，林淑娟執行長運用生物科技研發能量，為女性健康照護及婦癌防治盡一份心力，帶著這樣的使命，積極推廣品牌，並為走向國際布局。

女性善於觀察及細膩的心思，搭配勇往直前的決心，開創與以往不同的創業型態，堪稱是投資者最強資料庫的恩平方財經公司，陳佳茹創辦人帶領員工，致力於數據研究，建立全球資料庫與運算系統，結合金融與科技，提出投資見解，讓投資不再是一場賭博。

近年來，相關女性創業數據研究中，臺灣女性創業指數排名逐年上升，顯示臺灣為女性提供友善的創業環境及支持。其中，經濟部中小企業處的女性創業飛雁計畫，長期關注並提供相關資源，成為女性創業強大後盾，並藉由女性創業菁英獎，表彰在各領域優秀之女性企業領導者，也看見許多女性不畏挑戰，勇於追夢，期待鼓舞更多女性投身創業，創造經濟成長動能。