國家磐石獎得獎企業成功經驗發表觀摩會 歡迎參加

12家卓越中小企業，3場觀摩機會，1把成功之鑰，提升企業競爭力

中小企業奧斯卡-「國家磐石獎」深受各界高度重視，已成為中小企業追求成長的里程碑。今年競爭激烈，最後僅12家企業脫穎而出，能獲得磐石獎的殊榮，實屬不易，得獎企業經營穩健殷實，可為中小企業標竿典範。

本年度第29屆「國家磐石獎」得獎企業，分別為世祥汽材製造廠、本土公司、永鴻國際生技、印能科技、來永實業、科林國際助聽器、竑騰科技、高偉精密科技、新呈工業、源友企業、穩得實業、耀穎光電等12家，產業領域包含汽車零組件、動物藥品、半導體設備、家用電器製造、醫療用品、機械設備、光學產品、飲品等，並均握有關鍵技術而成為全球市場領導地位之傑出企業，且其中有9家更是已成功接班，由二代或三代主事或跨代共管，新一代創造了新的經營模式，提升企業價值，追求永續經營。

經濟部、中華民國全國中小企業總會及經濟部中小企業處，希望透過觀摩會帶領大家深入了解得獎企業的成功經營之道，讓更多的經營者可以學習與仿效，活動免費，名額有限，報名要快囉！活動資訊請上官網（https://smeaward.moeasmea.gov.tw ）參閱。