大葉大學育成中心輔導森田生醫周俊旭執行長獲頒最佳企業家

森田生醫股份有限公司與大葉大學產學合作，在大葉大學創新育成中心的輔導下，不斷推陳出新，醫美級品質美粧產品深受全球消費者喜好，森田生醫執行長周俊旭獲頒社團法人中華創業育成協會109年度最佳企業家。

大葉大學育成中心吳建一主任(右)輔導森田生醫周俊旭執行長(左)獲頒最佳企業家。圖／大葉大學提供

森田生醫執行長周俊旭表示，最佳企業家這個獎項不只是對森田生醫的肯定，更是對大葉大學研發成果的肯定。森田生醫的總公司位於彰化，產學合作也從彰化從發，大葉大學生資學院在生技人才培育、美粧研發方面有豐碩成果，因此與大葉大學合作，希望透過在地品牌與在地學校攜手，讓世界看見台灣生醫美容產業MIT的軟實力。大葉大學研發團隊非常優秀，協助先進原料、萃取技術等研發工作，以及專利佈局，相關成果再透過森田平台商品化，開創雙贏，未來雙方也會持續合作，提供安心優質的產品給消費者。

大葉大學與森田生醫產學合作，開發新原料與新產品。圖／大葉大學提供

大葉大學創新育成中心主任、「美粧品與醫美特色研發基地」主持人吳建一指出，森田生醫2011年開始與大葉大學產學合作，由育成中心與生資學院研發團隊共同輔導，提供原料開發、配方設計、技術提升、機能驗證、專利申請等協助，產學攜手共創許多榮耀，不只是取得專利、在國際發明獎獲獎，森田生醫更是先後獲頒經濟部潛力中堅企業、小巨人獎等獎項，此次再獲中華創業育成協會109年度最佳企業家肯定，顯見大葉大學深耕產學的研發成果，以及森田生醫提供優質產品的堅持，深受各界肯定。

參與產學計畫的食品暨應用生物科技學系碩士生詹哲嘉說，跟森田生醫合作讓他們更了解從研發到商品化的過程，以及產業需求。目前雙方正在合作美粧品原料絲膠蛋白的萃取及應用，蠶絲紡織品在加工蠶繭、收集蠶絲纖維的過程，會產生含有絲膠蛋白的廢液，實驗室一方面研發絲膠蛋白的回收製程，另一方面驗證萃取液的相關機能。