中國醫藥大學沈戊忠教授獲國際知名Springer Nature出版集團發行「神經放射診斷學」英文版

中國醫藥大學醫學系沈戊忠教授獲得國際知名Springer Nature集團邀請編著《神經放射診斷學》英文版問世了。熱愛醫學教育的沈教授累積40年教學經驗，彙整臨床病例2000多次電腦斷層CT和磁振造影MRI插圖，以及大量針對常見腦和脊椎疾病的診斷影像判讀經驗和技巧，為臨床診斷有價值的參考指南，將發行全世界做為醫學教學使用，有助於提升台灣在神經放射醫學的國際地位。

王陸海副校長（左）致贈沈戊忠教授（右）感謝狀。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學教師發展中心暨附醫教學部師資培育中心於11月17日在英才校區立夫教學大樓講堂舉辦「傳承講座」，邀請沈戊忠教授發表「專業領域教科書撰寫經驗分享」演講，沈教授並贈書給學校圖書館和附醫教學部收藏，中文版即將在11月出版，校院師生和醫護同仁參與踴躍，對個人未來寫作撰文獲益匪淺。

沈戊忠教授贈書予校院單位收藏。圖／中國醫藥大學提供

王陸海副校長主持講座致詞時，稱許沈戊忠教授歷經兩年的辛苦努力，每天清晨4點起床工作，終於完成一本英文版《神經放射診斷學》教科書，而且是國際知名Springer-Nature集團出版，這本書含CT、MRI的判讀技巧，是醫學生及年輕醫師重要入門工具書，足為老師們職涯發展之模範。

沈戊忠教授「傳承講座」盛況。圖／中國醫藥大學提供



40年來，沈戊忠教授孜孜不倦帶著醫學生學習醫學影像的判讀，很有技巧且耐心地傳授給醫學生，著有《泌尿系統放射線診斷學》、《磁振造影診斷學》、《電腦斷層攝影診斷學》及《神經放射診斷學》等專書，至今仍是國內醫學生及住院醫師最實用的影像學教科書；難能可貴的，沈教授最先響應使用現代資訊科技協助教學，他所建立的「沈伯伯教學網站」成了各醫學院學生都喜愛的學習資源。

沈戊忠教授在分享編撰書刊經驗時，首先感謝校院同仁幫忙調閱二百多篇文獻和病例，以及電腦彩色繪圖和影像，豐富這本專業領域教科書的內容和高水準。沈戊忠教授娓娓述說Springer-Nature邀請他寫本英文教科書的始末：「2018年2月，我突然接到Springer-Nature在新加坡的分公司來信邀請撰寫一本英文版影像學教科書，後來又透過Springer北京辦公室的聯絡窗口Joyce用中文跟我聯絡。我當時想，Springer這總部位於德國的著名出版社怎麼會看上我呢？Joyce解釋說：『我們已注意您很久了，我們有研讀過您在台灣出版的中文教科書，以及看您的沈伯伯教學網站，覺得您是可以寫英文教科書的最佳人才。』我是有點猶豫，因為一旦開始寫，就是起碼二年的辛苦時間，而且以英語書寫，對我更是另一項挑戰。」沈戊忠教授著書經驗是，不要想寫書賺錢。

經由Springer-Nature邀請，沈教授興奮的說，激發出一股自己可以再青春的活力，讓他又回到年輕時的拼勁，每天清晨五點起床腦筋最清楚時寫書，把手邊有價值的資料重新整理，是很辛苦及艱難的一段時間，在2019年6月一年內完稿，接續開始英文翻譯，而校稿、修正比想像的繁瑣，此時他的焦慮突然出現，平常沒高血壓的沈教授，血壓竟然升到140，看了心臟科醫師吃高血壓藥，因此只好寫信給Springer要求再延長二個月交稿，Springer同意之後，血壓才回覆正常。沈戊忠教授快慰的說，這二年多來的寫書，讓他的半退休生活不再迷網，而且找到生活的重點，他現在仍然每週帶clerk看片，而且經營一個新的教學網站開放給全國醫學生及醫師，以及世界上懂華語的人，沈教授要把Springer這本書的內容逐漸放入網站內，並加入病例說明，期望把他多年來的珍貴經驗傳承給年輕的醫師及醫學生。

沈教授有感而發說，腳踏實地的把工作做好，努力以赴，在不知不覺中，會綻放美麗花朵。他在68歲的年紀，同時出了二本教科書，實在是人生規劃中沒有想過的奇妙事情。