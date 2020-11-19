全國技專校院總務主管會議於朝陽科大舉行 聚焦校園永續發展

教育部108-109學年度全國技專校院總務主管會議今（19）日至20日於朝陽科技大學舉行，邀請各校總務主管近百人齊聚交流，以聯合國永續目標SDGs作為主軸，討論有關校園規劃、住宿品質、防災推廣、環境教育、校園節能等多項重要議題，藉由校際及相關領域專家學者進行議題討論與意見交流，作為各校落實在大學總務工作規劃應用之參考。

教育部技職司副司長謝淑貞(左)與朝陽科大校長鄭道明(右)合影。圖／朝陽科大提供

應邀開幕致詞的教育部技職司副司長謝淑貞表示，技專校院在永續發展方面的綜合績效表現，彰顯學校在治理、社會、環境及夥伴關係等綜合性影響力，而總務工作是各校的後勤支援單位，更形重要。近年來朝陽推動SDGs跨域合作不遺餘力，表現十分亮眼，希望透過此次總務主管會議能強化各校交流，進而建置智慧低碳校園、打造光電綠能並落實節水，推展永續校園理念。

朝陽科大校長鄭道明表示，為凝聚總務工作的共識及發展方向，今年會議除了安排校園規劃、提升宿舍品質及防災教育之專題演講及實務經驗分享外，也特別針對SDGs在大學之運用進行研討，並安排永續發展教育生態導覽，並前往九二一地震教育園區參訪，落實SDGs之理念。

近年來，朝陽科大在推動SDGs上，不但在「2020天下雜誌USR大學公民調查排行」勇奪私立技專校院總排名第一，並榮獲英國泰晤士高等教育(THE)公布以SDGs作為評核標準之「2020世界大學影響力排名」301-400，其中「水資源及永續環境管理」、「保育及永續利用陸域生態」、「促進無歧視與友善校園環境」等三項指標，更挺進全球百大，受到關注。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南表示，朝陽近年積極導入ISO 14001、OHSAS 18001及ISO 50001等管理系統，落實節能減碳目標建置綠屋頂、汰換耗電設備、建構能資源管理監控系統、水回收處理設施以及強化師生永續發展教育。以節電來說，朝陽近10年來，累計節電超過1,600萬度，抑低相當48座大安森林公園的排碳量；在節水方面，朝陽師生的人均日用水量僅24.4公升，遠低於國內各級學校的平均值，不但榮獲水利署節水績優單位特優的佳績，更獲得經濟部能源局節能標竿獎金獎、行政院國家永續發展獎及國家環境教育獎，推展永續校園獲肯定。