《爸爸媽媽靠邊站》書序

■朱鳳崗

本篇不全然是虛構。為免不小心傷了原住民之自尊，杜撰了一個「卡卡部落」，他們的文化、服飾、語言等等、都加以更新。

許多原住民內心對漢人的鯨吞蠶食是不滿的。甚至是憎恨的！筆者三十年前在蘭嶼當了兩個月的「達悟人」。他們善良、和樂、好客！和他們飲洒、唱歌、作樂一點都沒問題。但是講到要請他們拍電影，問題可複雜了！追根究底，只要和利益沾上關係，他們根本上就不相信你。

「這是一個大學畢業女生，愛上學歷不高原住民青年的故事。」筆者請教一個原住民朋友想多瞭解一些文化差異。「為什么不是大學畢業原住民青年娶了一個才小學畢業的尹哪？」尹哪是媳婦的意思，筆者被問的啞口無言。

「如果文明是要我們卑躬屈節，那就請你們瞧瞧野蠻的驕傲。」一部賽德克巴萊影片更把他們的尊嚴推至最高點，但卻無助解決他們的根本問題。

歌舞是混然天成。食物成鏈只取必需。日出而作日入而息，那需燈火通明。交往率直、言語單純、肢体傳情、不見妒、恨、与猜疑。他們祖先留下山林綠水、璞實無華的生活是与天地合一，不是破壞自然生態，也正是目前普世價值。与所謂文明人相較誰優誰劣顯而易見，應該放大的是這一塊。

「卡卡族」是一個杜撰的部落。在小說中，他們有著截然不同的思考模式，不是自怨自艾，是拋開野蠻的驕傲，更務實的利用自已所擁有大自然資源，凌聚族人的向心力，學習文明的技量，以夷制漢，創造出令人驚艷的世外桃園。

「嫁入深山當尹娜」是一篇雜誌報導的真實故事，就發生在台灣。靜宜大學的女研究生奉師命至泰雅族環山部落作長期田野調查，因而愛上學歷不高的泰雅族青年。兩人婚配歷經總總磨難！就是這個故事觸發筆者之靈感。

不論何時、何地、何種，現在年輕人不服管教比比皆是。而父母偏偏又是以自已的價值觀來定奪子女是否幸福、快樂的依据。文明人從幼稚園開始就生活在父母保護傘之下，面對的是一連串的挫折与打擊。窮其一生均在創造謀生的企圖与能力，快樂人生只是形容詞。月亮、大餅永遠高高掛，紅蘿菠就在前面一尺揚。愛情、婚姻、事業、家庭、責任、榮譽全長一個樣，一缸混泥漿，千年共浴成圖章。

筆者在當「達悟」族人的兩個月，是一生中最歡悅的時刻。釋放了所有的壓力和該擔當的責任。「亮不亮沒關係」劇本寫的好不好、能不能拍成電影，很快就忘光光。看著蘭嶼小朋友把逃學當成是常業、潛入海中三分鐘抓龍蝦、成天与黑豬和山羊為伍、追逐、吼叫、戲鬧而快樂的不得了！筆者就欠缺這樣童年！而回到台北…悵然若失的情緒，久久揮之不去，直到現在。

如果我能選擇，我的人生希望是當個原住民。而「賽德克巴萊」只在追加仇恨的因子，我也認為不妥。「爸爸媽媽靠站」是以輕鬆詼諧的基調來醜化文明人的愚蠢。歌頌原住民樂天知命、豁達爽朗的本性，以及喚起他們逐漸喪失、遠遠勝過文明人的求生本能。

「爸爸媽媽靠邊站」原本只是要編寫成電影劇本。但那必竟是專業的東西，有時就連演員也看不出其中的奧妙，更別說是投資者。電影能不能拍？是否具有打動人心的原素？會不會賣座？劇本常常會騙人。而大多數電影工作人員也把看劇本當成是畏途，枯燥無味。那如果寫成小說，動輒十幾萬字，也會嚇跑所有的人。投資者更會以沒時間觀看為由而錯過可以拍成好電影的故事。

所以、「爸爸媽媽靠邊站」不是小說，也不是劇本，而是兩者擇中的創新体。估且稱之為電影小說。希望大家都能看出故事中的眉角，喜歡「她」、相信「她」能拍成有主題意識、有建設性、有娛樂價值而開創另一種快樂人生。也相信比「賽德克巴萊」好看一百倍。