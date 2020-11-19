半世紀奇航 朱鳳崗收官

鍾情原住民素材，《卡卡囌卡卡衝》要爸爸媽媽靠邊站

■李振華

鍾情於原住民素材的資深導演朱鳳崗，算得上收官之作的新片《卡卡囌卡卡衝》即將於11月27日上映，心情忐忑是必然，疫情影響戲院的群聚觀影是其一，素材是否對味市場更將是票房成敗的主因。

民國71年，朱鳳崗率先開拓原住民素材電影，拍了一部《亮不亮‧沒關係》，以蘭嶼達悟族住民與現代文明的扞格為主題，找了「花王公主」劉藍溪、短跑健將潘榮宗來主演，片子的話題性十足，票房表現卻不盡理想。

之後的將近40年間，朱鳳崗繼續幹他的「全能製片」（道具、服裝、爆破、場務、劇務全都幫得上手），當了叫座電視劇《婆媳之間》的導演，轉業開了婚紗禮服攝影公司，甚至出版了《刺殺陳水扁》和《爸爸媽媽靠邊站》兩本小說，人生過得精采無比，雖然他偶爾會覺得其實「悽慘無比」，因為他的目標是要當電影導演，念茲在茲的要拍出叫好並叫座的電影。

民國93年出版的文學劇本《爸爸媽媽靠邊站》的封面。

民國93年出版的《爸爸媽媽靠邊站》講的是：一群大學生趁著暑假到原住民部落當志工，想把現代文明傳授給當地的「卡卡族」。經過各種在山林間的生活操練，女大生韓樺儒愛上了卡卡族的青年嚮導多魯。沒想到一段剛萌芽的戀情，卻在雙方父母的激烈反對下，展開了跨族群通婚和門戶不攀配的無休止的爭吵。

朱鳳崗自承，《爸爸媽媽靠邊站》寫作的目地就是準備要拍電影，文字表述方式也照著劇本模式來撰寫，稱得上是一本「文學劇本」的小說。書出版後，他也曾積極的申請文化部的電影輔導金，希望在資金籌集上先馳得點。然而，那道門檻他跨不過去，因為輔導金審查委員中的原住民籍委員表示：「台灣沒有『卡卡族』」。

朱鳳崗喊冤了：「就是為了避免創意衝突，我才虛構了『卡卡族』；如果把背景改成阿美族、排灣族……，問題是不是更大了？！人家好萊塢電影早已經把戰場開到了外太空，恐怖分子也不知多少次炸掉『空軍一號』、佔領白宮、綁架總統……了，那一樣不是虛構的創意？為什麼我們的審查委員還在拘泥於創意是否虛構？」

朱鳳崗節衣縮食，用小成本拍大戲。

韶光催人老，終於在年過「從心所欲不踰矩」的七十大關後，朱鳳崗找到了拍片資金，老驥伏櫪、不食人間煙火的樽節著費用把電影拍完了。然而，上片的難關還等在後面。從故事醞釀到書籍（劇本）完稿，再到影片殺青、完成後製，一直縈繞在腦海中的片名《爸爸媽媽靠邊站》卻見不得人了，發行商說：「爸媽靠邊站早已是事實，沒吸引力……。」

於是，《卡卡囌卡卡衝》來了。朱鳳崗真心的希望、虔心的祈祝：發行商的專業意見是對的，票房能夠讓投資人保個本，能賺一點當然更好，讓他的半世紀電影奇航能安然的泊靠終點，讓他有勇氣認真的想一想：要不要再籌拍下一部。