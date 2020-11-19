「智慧型機器人奇幻冒險」活動

龍華科技大學創新育成中心－明樂機器人教育工作室與新弘光國際傳播股份有限公司，共同合作將五大學習元素融入機器人的教學，特別舉辦免費的「智慧型機器人奇幻冒險」說明會暨體驗活動。

活動時間：11月28日(週六)下午1:00-4:00。

近年來「STEAM程式教育」在全球教育界掀起一波狂潮，更成為美、英、日等先進國家的教育主軸之一，STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作，將科學(S)、科技(T)、工程(E)、藝術(A)及數學(M)的學習元素，整合在學生實作經驗中，培養孩子帶著走也帶不走的能力。期許透過運算與設計思維，培養孩子的創造力與邏輯力，啟發孩子們用跨領域的知識找到解決方法及有效策略，除了可為社會帶來創新之外，更能幫助學生們用邏輯思維來提升工作成效。

為了讓學生能快樂的學習程式，龍華科技大學更重金打造了一間專業的機器人場地，並於寒暑假開設高中、國中、國小的智慧型機器人夏令營及冬令營活動；藉由每年於龍華科大舉辦之亞洲機器人運動競技大賽，將選拔出國小組至大專組各組別的台灣代表隊，並前往國外參加相關國際賽事，藉以達到全民學程式及全民學習人工智慧的目標，亦滿足新世代對公民關鍵能力的新定義，包括團隊合作(Cooperation)、溝通能力(Community)、批判性思考(Critical Thinking)、問題解決能力(Problem Solving)及創造力(Creative) 五項。

課程專為零程式基礎，只要國小一年級以上(會簡易操作電腦)，或對程式設計有興趣者量身打造，教學過程採輕鬆學習，終極目的是要讓孩子從組裝至控制機器人的遊戲中，亦學會硬體概念及程式設計，在樂趣中學習，更見事半功倍之成效。

心動了嗎？快帶著寶貝來參加這場免費的體驗課程，名額有限，敬請及早報名，以免向隅。活動地點：信義國小電腦教室。高雄市新興區中正三路32號(捷運橘線「信義國小」站) 報名電話：吳小姐0988-130-528