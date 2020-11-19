2020 Meet Taipei亞洲最大創新創業嘉年華令人驚艷

走入台北圓山花博爭艷館於11/18-21舉辦的「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華」展場，舉目可見結合新創能量的政府、民間業者玲瑯滿目的攤位擺滿現場，雖然是第一天且非假日，但現場一大早便擠滿迫不及待進場參觀的民眾，就連地下停車位也一位難求大排長龍。

經濟部商業司與工研院攤位正面圖 經濟部商業司與工研院攤位背面圖

據了解，此一於台北舉辦，堪稱集結了最完整創業資源與鏈結創新能量的大型活動，以嘉年華歡樂型態呈現多采多姿的新創萬象，主辦單位號召長期經營的最大創業社群包括:創投、創業育成、孵化加速器、新創服務提供者、媒體、政府計劃..等台灣創業生態圈關鍵角色，一起以新創為主軸共同打造最完整的創業生態架構，孕育成創業者獲取創業所需資金、資源及與國際鏈結的平台。

經濟部商業司與工研院展示區攤位。

2020 Meet Taipei第一天活動現場可見人頭鑽動、熱鬧非凡。圖/傅秉祥

步入展場入口處即可見經濟部商業司與工業技術研究院的聯展攤位，此展攤以「智慧商業」為主軸，呈現亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫，提供展覽、實證、媒合、海外拓展等措施，協助新創企業朝向創新商業服務展現新樣貌，攤位展示區結合:八維智能、愛碼市(iMarts)智能科技、阿物(awoo)、點點滴滴科技、酷彼科技、拿拿科技行銷、荔枝智慧、業安科技、蔚藍視界、黎黎創意等業者，一同展現各別特色，吸引許多人駐足參觀、互動。

除此還有快一點智慧餐飲零售平台、全像訊息一站式服務、SaaS雲端協作平台、醫治電腦遊戲成癮的解藥(Limit Launcher)、GoHoops 運動社群平台、NUEiP雲端人資系統、亞洲最完整留學生態圈、台灣最大球鞋線上轉售平台、豪華露營俱樂部、英語導覽及英語導覽教學、AR虛擬世界平台、加密貨幣硬體錢包及支付解決方案、斯洛伐克文區塊鏈的數位革命、FundSwap 基金好好換…等超夯攤位等待各界人士把握這四天前往現場尋寶。

現場可見5G新創攤位。