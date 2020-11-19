2020 Meet Taipei亞洲最大創新創業嘉年華令人驚艷

步入2020 Meet Taipei入口處便可見到經濟部商業司與工業技術研究院以智慧商業為主軸的聯展攤位。圖/傅秉祥

走入台北圓山花博爭艷館於11/18-21舉辦的「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華」展場，舉目可見結合新創能量的政府、民間業者玲瑯滿目的攤位擺滿現場，雖然是第一天且非假日，但現場一大早便擠滿迫不及待進場參觀的民眾，就連地下停車位也一位難求大排長龍。

經濟部商業司與工研院攤位正面圖

經濟部商業司與工研院攤位背面圖

據了解，此一於台北舉辦，堪稱集結了最完整創業資源與鏈結創新能量的大型活動，以嘉年華歡樂型態呈現多采多姿的新創萬象，主辦單位號召長期經營的最大創業社群包括:創投、創業育成、孵化加速器、新創服務提供者、媒體、政府計劃..等台灣創業生態圈關鍵角色，一起以新創為主軸共同打造最完整的創業生態架構，孕育成創業者獲取創業所需資金、資源及與國際鏈結的平台。

經濟部商業司與工研院展示區攤位。

2020 Meet Taipei第一天活動現場可見人頭鑽動、熱鬧非凡。圖/傅秉祥

步入展場入口處即可見經濟部商業司與工業技術研究院的聯展攤位，此展攤以「智慧商業」為主軸，呈現亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫，提供展覽、實證、媒合、海外拓展等措施，協助新創企業朝向創新商業服務展現新樣貌，攤位展示區結合:八維智能、愛碼市(iMarts)智能科技、阿物(awoo)、點點滴滴科技、酷彼科技、拿拿科技行銷、荔枝智慧、業安科技、蔚藍視界、黎黎創意等業者，一同展現各別特色，吸引許多人駐足參觀、互動。

除此還有快一點智慧餐飲零售平台、全像訊息一站式服務、SaaS雲端協作平台、醫治電腦遊戲成癮的解藥(Limit Launcher)、GoHoops 運動社群平台、NUEiP雲端人資系統、亞洲最完整留學生態圈、台灣最大球鞋線上轉售平台、豪華露營俱樂部、英語導覽及英語導覽教學、AR虛擬世界平台、加密貨幣硬體錢包及支付解決方案、斯洛伐克文區塊鏈的數位革命、FundSwap 基金好好換…等超夯攤位等待各界人士把握這四天前往現場尋寶。

現場可見5G新創攤位。
創意看板於2020 Meet Taipei隨處可見。圖/傅秉祥
文 傅秉祥

工商時報