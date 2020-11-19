瑞助一口氣囊括4座獎盃 八度榮獲臺灣企業永續獎

長期推動綠色營建不遺餘力的瑞助營造，今年八度榮獲有臺灣企業永續奧斯卡之稱的TCSA臺灣企業永續獎，並一口氣拿下綜合績效獎、台灣永續企業績優獎、企業永續報告類-不動產及營造業金獎與卓越案例獎-社會共融獎，加上由bsi.英國標準協會評選的永續韌性傑出獎，一共四座獎盃入袋，頒獎典禮接連18日與今日於臺北圓山大飯店舉辦，共計有192家企業參與此獎，現場超過千人觀禮，場面盛大隆重。

第十三屆台灣企業永續獎，活動目的為表揚企業善盡CSR，推動企業邁向永續發展。圖／江偉琳

在董事長張正岳的堅持之下，瑞助營造多年前便遵循上市櫃公司的經營模式設立CSR委員會，並發起供應鏈聯盟推廣綠色智慧科技，成功以綠色創新思維帶動轉型，堪稱營造業先鋒。自2012年連續九年結合營造本業，開始為伊甸基金會提供無償修繕及無障礙空間改造服務，加上幾次重大的社會災害如：2014高雄氣爆、2016臺南大地震、2018花蓮大地震，瑞助也號召同仁、工班、合作夥伴挽袖投入重建，從核心能力出發進行公益修繕儼然已成為瑞助CSR在社會參與面向的重點。

瑞助營造八度問鼎台灣企業永續獎。圖／江偉琳

今年爆發新冠肺炎肆虐全球，瑞助雖不是國家隊，也在第一時間與高雄醫學大學合作，建置「檢疫觀察區組合屋」，協助前線醫療人員替可能感染者進行第一線分流、隔離，也是此次獲得卓越案例獎-社會共融獎的最大亮點。

瑞助深耕市場近30年，跳脫傳統思維，以多元角度經營，工程專業以及服務品質皆奠下良好基礎，也不忘擔任領頭羊號召同業共同提升產業價值，是國內第一家導入ISO 50001能源管理系統的營造廠，也通過ISO 14001：2015環境管理系統驗證、ISO 45001：2018職業安全衛生管理驗證及CNS 45001：2018臺灣職業安全衛生管理系統驗證。

明年將邁入30周年的瑞助，雖非上市櫃，卻堅持著「與環境共生、產業共好、與社會共融」的理念，積極參與再生能源的建設，期望能透過本業做起，持續推動環境永續不留餘力，貫徹「築誠而立，營建領航」的使命。