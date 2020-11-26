澎湖微企群聚商機驚人 促進網購與聯合行銷

澎湖員工人數五人以下的微型企業店家們，因為疫情重創有感以往離島配送運費高昂、只能依賴實體通路銷售的經營模式需要改變，開始思考如何透過合作轉型，跨出既有的銷售模式打出一片天，於今年初加入中小企業服務創新推動計畫(簡稱該計畫)的微型企業群聚輔導，組成名為菊島好食光的微型企業群聚(簡稱菊島群聚)，在群聚共同輔導單位全國中小企業總會的資源整合下營收成績亮眼，也讓群聚店家們拓展不同的經營視野。

起初店家們從不太熟悉網路購物，到透過群聚一同建置菊島好食光購物平臺官網，這是屬於菊島群聚成員們的線上通路品牌，一起上架增加了商品的多樣性，也可協力經營減輕維運負擔，此外，該計畫也積極協助菊島群聚成員導入「一指購」的代客下單服務，大幅增加了店面的接單效率，再將消費數據與官網整合，讓微型企業也開始運用數據經營。

有了群聚共同的品牌與官網，以群為單位也更容易促成對外的商務合作，例如群聚商品離島運送和全家物流建立合作，也參與了全家3000個門市的店長團購行銷活動3個月共12檔，以及推出澎湖好行套裝行程、和澎湖縣政府合作掃碼街區集章活動等聯合行銷，群聚不僅解決最初只能依賴實體銷售的困境，更進一步延伸出一連串的合作商機，讓參與該計畫群聚輔導的店家對群聚輔導模式讚不絕口。