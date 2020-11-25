群聚共同IP促商機 濱線熊領微企高雄闖透透

微企群聚共同品牌經營力道持續發酵，位於高雄鹽埕哈瑪星一帶的微型企業店家們，起初為了一起增加遊客消費組成的微企群聚「星埕漫遊」，加入中小企業服務創新推動計畫輔導的群聚輔導邁向第二年，成員合作默契逐漸成熟，群聚共同品牌的力量與商機串聯對於成員而言是快速成長的一年。成員們說，這要歸功於群聚輔導第一年大家凝聚共同的價值觀，更因為成員們都很喜愛的「濱線熊」共同識別讓彼此合作關係更緊密。

可愛逗趣的濱線熊由星埕漫遊群聚領頭羊七二設計所創造，在成員們共同經營下栩栩如生，回憶星埕漫遊創立第一年，大家就在哈瑪星內溝仔籃球場辦理「哈瑪星冰線節」，透過市集聚客及活動地圖引流人潮至群聚店家，是成員們共同的美好回憶，有了共同辦理大型實體活動的成功經驗，109年讓濱線熊繼續帶著群聚成員一起高雄闖透透，推動「哈瑪星漫遊祭-繁星散步」活動，又與中山大學合作40周年校慶串連，成員回推估計至少超過5000名校友消費。

此外，為了幫助成員留住這些實體活動的集客力，群聚共同輔導單位全國中小企業總會協助群聚積極啟動以人為核心的OMO(線上與線下經營)策略，透過星埕漫遊網站平臺、網紅合作、濱線熊粉絲專頁圖文推廣與Youtube頻道等一系列數位廣宣活動，再次帶動群聚曝光品牌與服務，提升知名度與銷售。群聚共同品牌經營，不僅提升微型企業的行銷競爭力，更在執行過程中直接提升了每一位成員的數位競爭力。