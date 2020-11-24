做中學 微企群聚輔導讓五年級生變身數位行銷高手

彰化八卦山下百年老店與名店林立，又有著名的賞鷹季吸引大量遊客，但原本生意穩定的店家們因為這波疫情意識到數位轉型的重要，因此組成微企群聚-鷹揚八卦群英會加入中小企業服務創新推動計畫的群聚輔導，群聚共同輔導單位全國中小企業總會指出，部分業者即使自建網路商城，仍未能有效行銷宣傳，購物黏著度和二次消費機會也低，經營者多為五六年級生，對於數位行銷和科技應用較不熟悉，更缺乏周邊景點與店家間的串連，這些就是該計畫群聚輔導要協助業者們解決的痛點。

經過一年的輔導，鷹揚八卦群聚成員共同建置了一個專屬的LINE@官方帳號My 彰化+，在成員通力合作下經營的有聲有色，最有特色的就是成員們精心繪製了一張Ubike地圖，在My彰化+ LINE@官方帳號中推廣，來到彰化的遊客自彰化車站開始，打開My彰化+ LINE@的Ubike地圖，騎上Ubike就能輕鬆探索周邊私房景點，沿途也將經過群聚店家，搭配LINE@優惠就能吸引遊客至群聚店家消費，數位工具的便利為消費者和店家創造雙贏。

此外，成員還集思廣益設計了LINE@的每日簽到集點活動，消費者只要每天打開My彰化+LINE@簽到就能累積點數，目的就是用最簡單的方式提升消費者黏著，累積點數都可用來折抵網購消費，讓造訪過八卦山的遊客有機會成為老主顧在線上回購群聚成員商品，使群聚成員業績開始有額外的成長，店家們也在整個群聚輔導的過程中，不知不覺成了數位行銷的高手。