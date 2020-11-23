屏東微企群聚升級 突破臺灣可可產業發展困境

臺灣可可種植種類十分多樣，也具有製成各種高附加價值商品的潛力，唯現行產品仍缺乏明顯的差異化與市場區隔，行銷推廣形式亦過於單一，故經濟潛力尚未發揮，而可可業者又大都規模不大，資源過於薄弱的情況下很難突破現況，於是位於屏東的十多家微型企業可可農企決定組成群聚「大武山下見」(簡稱山下見)，加入中小企業服務創新推動計畫的群聚輔導，群聚組成迄今邁入第二年，不但針對成員品牌與產品進行重新定位包裝與設計開發，更建立逐漸成熟的聯合行銷機制，為可可產業找到新的可能。

可可農企的數位能力落差本也是另一項挑戰，大家習以為常的網購與社群經營，山下見成員們起初只有粗略的概念跟印象，由於該計畫群聚輔導資源持續挹注，今年進一步為成員們設計多樣化的數位行銷輔導內容，包括對原有的群聚共同品牌山下見官網進行SEO改版及優化，也開始透過社群分享群聚的成功經驗，山下見群聚微企合作的品牌故事對於消費者是一個十分新鮮的話題，讓消費者更有興趣認識山下見的可可產品。

有了共同的群聚官網據點，加上分工合作設立的山下見粉絲專頁，山下見成員除了輪番上陣更新動態，更積極搭配線下曝光參與主題市集活動，行銷群聚品牌，例如今年度的臺北國際烘焙展盛會，山下見組團北上參展，不僅成功將屏東可可推廣給北部消費者，更產生了與大型通路合作洽談的契機，該計畫群聚輔導的整合創新效益再次獲得成員一致的肯定。