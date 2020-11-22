成長利他 微企群聚捐贈物資為抗疫英雄加油

多家位於臺中的微型企業（指員工人數五人以下之小型企業），看準臺中山川地貌潛力與十大伴手禮獎項知名度優勢，希望協力開發具有臺中意像的新式伴手禮把握商機，故組成微型企業群聚，於今年初加入中小企業服務創新推動計畫的微型企業群聚輔導。群聚不僅成功開發出名為山海屯的禮盒，更以MIT臺中製造優良好物作為群聚共同品牌，在電商與社群熱銷。群聚成員表示，我們因群聚輔導而壯大，今年是大家都相當不容易的一年，感謝因輔導在疫情下生意還能越做越好，因此想將群聚的成果和抗疫英雄分享。

群聚成立之初，群聚共同輔導單位全國中小企業總會（簡稱企總）與群聚輔導顧問便指出，運用在地特色與伴手禮結合必然相當有創意，但由於臺中伴手禮以吃的為主，如何讓消費者吃的安心，才是群聚們的臺中意像伴手禮是否能打出知名度的未來關鍵，又逢疫情影響，消費者普遍對於衛生更加重視，因此，企總和輔導顧問與群聚成員達成共識，除了臺中特色，更要以訓練自己建立中大型企業的品管制度為目標，才能為自己的品牌提升競爭力。

經過一年的輔導，MIT臺中製造群聚的成員們不僅擁有共同的品牌與特色商品，因為持續努力追求伴手禮溯源管理制度的完善，而得到越來越多消費者的認同，更在群聚領頭羊帶領下，捐贈群聚成員們的特色商品予中山醫學院作為抗疫物資，希望藉此回饋社會，成長利他。