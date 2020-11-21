不一樣的花蓮 微企群聚行銷地方

微型企業多有優質產品與服務，只是礙於人力與資源的不足，他們的實力難被看見，花蓮隱身巷弄的一群微型企業，為了積極改變現狀努力被看見，組成微型企業群聚，加入中小企業服務創新推動計畫的輔導，在群聚共同輔導單位全國中小企業總會的協助下整合彼此資源，終讓隱藏的花蓮之美被消費者看見。

以群聚領頭企業98裡作為首，群聚命名為「款待花蓮-巷仔內尋寶行動」(簡稱巷仔內)，先是透過討論規劃了精緻的巷弄故事巡訪路線，從98裡作旁的好客市集出發，步行就能沿途造訪群聚成員的特色小店與景點，旅程充滿驚喜，接著，再透過數位平臺的建置，將巷弄故事地圖數位化，讓消費者用手機就能開始巷弄故事尋訪之旅。

此外，群聚輔導還為成員們安排了如手機靜態與動態攝影、共同品牌電商平臺建置等輔導內容，讓成員們在短時間內迅速提升數位競爭力，資訊數位化是重要的一環，讓巷弄之美有機會被消費者在網路上找到，再搭配巷仔內社群經營，讓以往只能是過客的客人，成為群聚成員的VIP會員，群聚成員能透過社群互動，維繫與客人的關係、推薦新的商品和服務，使顧客開始回流，想起巷仔內的好就會再度光臨，更能藉由顧客的分享，讓自己得到更多的曝光，微企用群聚的力量，行銷不一樣的花蓮。