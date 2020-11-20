微企群聚戀愛商機 注入臺灣婚慶活水

臺灣婚紗產業業者競爭激烈，現代人對於婚姻選擇的不同也連帶造成市場變向縮減，業者又大都是員工人數未滿五人的微型企業，在人手不足的情況下，往往只能提供單一服務，但新人從籌備、現場、禮數、攝影都需要專業服務，人手不足造成的服務斷層使微型婚紗業者流失生意且獲利有限。為積極改變現況，臺中十餘家微型婚紗業者自主集結組成「愛情產業群聚升級服務」微型企業群聚，加入中小企業服務創新推動計畫的群聚輔導，要一起提供新人一條龍的婚慶服務。

群聚提供的服務橫跨婚禮物品、美妝精品、婚紗攝影、活動企劃、線上平臺、餐飲旅遊，為順利整合成員們的服務，如何透過數位工具加速整合，成為群聚的一大挑戰，群聚共同輔導單位全國中小企業總會為此積極推動一系列數位加值培訓，先是建置群聚共同粉絲團作為接單平臺，再安排直播課程訓練成員的直播方法與技巧以推廣服務項目，過程中成員學習的拍照技巧、商品陳列等技能也讓成員精進自己的品牌魅力。

該計畫的微型企業群聚輔導不僅協助每一位微企成員提升公司形象與專業度；以群為單位也帶動了外部的商機結合，例如群聚和婚慶觀光文化協會結盟，推廣婚禮文化新探索，加深與消費者黏著度，也讓服務的模式更加完整；現在群聚正積極進行共同網路行銷活動，還共開愛情網路小學堂增加民眾對於婚禮產業的了解，藉此提前集結潛在顧客，他們用行動，讓更多微型企業看見群聚合作的力量。