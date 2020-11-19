微企組成群聚 事業憶桐梅好

你聽過荒廢近20年的新北土城南天母森林樂園嗎？螢火蟲與桐花為伍，是一塊被世人遺忘的原生態寶地，看準隱含的巨大商機，微型社會企業集思行旅集結多家同樣是員工人數五人以下的微型企業店家，期望以眾人之力開發這塊寶地，重現南天母森林榮景，組成「南天母火花森林生態輕旅行群聚」，於今年初加入中小企業服務創新推動計畫的微型企業群聚輔導。

由於南天母森林公園腹地廣闊，建設需要資源更需要整合的技巧，群聚輔導是推進的最佳方案，經過群聚共同輔導單位全國中小企業總會一年的輔導，成員不僅以大地孕育的友善食材集結夥伴農藝、廚藝、工藝的專長，研發出「憶桐梅好」群聚套餐，套餐中的黑水虻雞與酵素豬更是群聚的超人氣商品，兼具環保、永續與美味，成員們開心的說：「憶桐梅好」不僅是商品、更是我們群聚的共同品牌，象徵群聚夥伴「一同」開創「美好」商機，也攜手為消費者創造「南天母火花森林生態輕旅行」的五感新體驗。

群聚輔導的過程中，數位工具的運用是整合的關鍵，例如群聚共同建置輕旅行電商官網「粉幫」，上架群聚成員的商品和推廣南天母森林遊程，為了一起經營粉幫，成員各自的數位行銷能力與品牌力也意外獲得大幅的提升，原本人事租金不斷升高以及店面人潮受限的挑戰也因為群聚場域和官網的協同經營迎刃而解，現在，成員們不僅各自生意更加興隆，也共同擁有一份「憶桐梅好」的微企群聚事業。