WCIT 2020全新3D台灣形象館 展台灣四大產業解方

政委唐鳯今晚7點向世界發聲 分享台灣數位創新實力

2020世界資訊科技大會(簡稱WCIT)自11月18日(三)至11月20日(五)線上盛大開展，因應COVID-19疫情關係，今年由馬來西亞主辦的WCIT首度以線上虛擬展會方式舉行，跨越空間、地理限制，將各國當前最新科技的解決方案匯集，今晚7點，行政院政務委員唐鳯也受主辦單位之邀在線上主講「Digital Innovation」，分享台灣科技防疫精彩案例。同時，台灣多家業者的ICT解決方案參與角逐「2020 全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」，大會將在今晚舉辦頒獎典禮，預期台灣ICT解決方案獲獎機率高。

此次台灣參與2020 WCIT由中華民國資訊軟體協會領軍，協同政府資源攜手台灣ICT業者，透過3D建模打造全新「台灣形象館」（https://booth.cisa.tw/en/VirtualPavilion），除了將展示台灣新冠肺炎的防疫解決方案外，更將透過四大產業領域企業包含無接觸經濟、智慧生活、智慧零售、新創，向全球企業展現台灣新資訊科技之實力。

因應全球新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，2020年世界資訊科技大會首度改以線上展會形式舉行，共吸引來自80個國家的官方與企業代表一起共襄盛舉。今年WCIT以「亞洲初創企業：慶祝創新精神和企業家精神」為主題，分享亞洲新創企業的最新科技實力與潛能，今年台灣形象館透過科技以3D建模形式，彷若置身於實體展會般，加速各國廠商找到有興趣的解決方案內容，產品陳設更以360度全方位展示，將產品細節一覽無遺，拉近台灣企業與國外業者貿易距離，創造更多跨境商業合作機會。台灣展館由中華軟協籌組，攜手台灣企業設立37個攤位，參展規模超越其他國家/地區，成為第三大參展方，更期待可藉此機會，將台灣最新科技解決方案行銷全球！此次經濟部更不遺餘力共助，以期協助產業數位創新，提高生產力及國際競爭力，

經濟部部長王美花在18日大會活動首日受邀致詞，她表示，臺灣政府部門致力協助產業導入數位創新應用，年初新冠肺炎疫情對於全球經濟帶來極大的動盪，臺灣也不例外，臺灣更以強大的科技實力、透過軟體、應用程式和實際運用，讓臺灣在疫情控制的實踐成果上贏得世界的關注。今年臺灣在WCIT 2020線上展館中展示臺灣各式資訊科技創新應用，與疫情下無接觸經濟解決方案與經驗，她期待在大會三天展期中，能將台灣企業推向國際，與全球廠商共創未來商機！」

打造無死角3D立體台灣形象館 WCIT 2020第三大展館

在全球奮力抵禦COVID-19新冠肺炎侵擾之際，台灣也向全球展現科技防疫的優異成果，此次台灣形象館中，分享台灣如何透過最新科技，打造全新無接觸經濟產業模式，降低新冠肺炎疫情所帶來的社會、經濟風險。中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示：「2020 WCIT線上展會匯聚全球優秀ICT產業菁英，期待可藉此機會向全球展現台灣ICT產業的能量；中華軟協也將會持續傾力協助台灣企業創造更多跨境商業合作機會，拓展臺灣資通訊展業，搶奪國際ICT市場，將臺灣資通訊產業發展推至新高度！」

WCIT 2020台灣形象館共展示台灣四大創新產業解決方案

WCIT 2020台灣形象館展出四大創新產業解決方案，包含：

無接觸經濟類：由衛生福利部、基隆市政府與工業技術研究院、臺中市政府與財團法人資訊工業策進會創生處、宏碁股份有限公司、國立交通大學等展示藉由敏捷流程與資通訊科技達到杜絕境外確診案例成為社區感染源、透過光達及物聯網感測技術計算人流與社交距離、運用AR與VR讓消費者可安全無虞的體驗旅遊景點等。

智慧生活：由工業技術研究院、崧旭資訊股份有限公司、宇瞻科技股份有限公司、迎廣科技股份有限公司、創見資訊股份有限公司、圓展科技股份有限公司、普萊德科技股份有限公司、威強電工業電腦 & 威聯通科技股份有限公司、智晶光電股份有限公司、世盛國際開發股份有限公司、合昇昌國際股份有限公司、吉維那環保科技股份有限公司、創意興業有限公司、義誠科技股份有限公司、誠商行股份有限公司展示智慧便利的生活應用。

智慧零售：新漢股份有限公司、宣揚電腦股份有限公司、點點全球股份有限公司等展示POS機帶 來的智慧零售體驗。

新創：新創區由科技部TTA率領新創團隊，此區展示包含：愛飛媒平股份有限公司、奎景運算科技股份有限公司、信任網路有限公司、禾生科技股份有限公司、桓竑智聯股份有限公司、艾陽科技股份有限公司、金箍棒智慧物業顧問公司、林鬍子股份有限公司、憶象有限公司、岳鼎股份有限公司、及創淨科技股份有限公司等新創的解決方案。

想了解更多WCIT 2020資訊、台灣形象館資訊，請參考以下連結WCIT 2020大會官網：https://wcit2020.org/；台灣形象館網址：https://booth.cisa.tw/en/VirtualPavilion。（經濟部工業局廣告）