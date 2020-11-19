104人資學院聯手台灣理光 推出智能溫測考勤管理

建立後疫時代 雇主品牌的關鍵解決方案

專為中小企業打造人事管理、團隊協作的工作平台的104企業大師於11月18日宣布與台灣理光戰略聯盟，推出104企業大師人資管理系統與台灣理光溫測人臉辨識結合的「智能溫測考勤管理」系統。面對全球疫情的持續升溫，智能溫測考勤管理採取人臉辨識，以零接觸為訴求，進行員工訪客的體溫偵測，並建立相關健康管理資料庫，透過結合104企業大師人資管理系統，員工可「刷臉」開門就完成上下班打卡，有效避免員工代打卡、忘記帶卡或漏刷卡等問題，同時整合企業大師完整的人事管理機制，協助中小企業打造軟硬體整合的一站式人資數位管理系統。

104 人資學院資深副總經理花梓馨指出，根據104人力銀行調查指出，雖然目前全球80.8% 企業目前工作不受疫情影響，但到 2021年，永久性遠距辦公的員工人數將占公司員工總數的34.4%，高於疫情爆發前的16.4%。台灣的疫情雖然控制良好，但管理假勤和打卡等系統整體詢問度比去年同期明顯增加 23%，可見不只商業運營，人資管理系統的數位轉型更是勢在必行。

人資三大困境 104透過「管理平台、診斷工具、人資市集」為中小企業提供解方

花梓馨指出，後疫時期中小企業在人的管理上主要面對「企業主與人資花過多時間於日常的人事管理事務、浪費有限與寶貴的資源於無效的人力資本投資與找不到合適的人資管理解決方案」三大困境，104在深入了解台灣中小型企業的痛點後，期待透過強大的人資專業提供全方位解決方案：

困境一：企業主與人資花過多時間於日常的人事管理事務。對策：104企業大師人事管理平台專為中小企業設計，可提升人事管理效率，讓企業主與人資不再終日忙碌於日常庶務。

困境二：企業主與人資浪費有限與寶貴的資源於無效的人力資本投資。對策：104企業大師組織診斷工具找出組織人力資源管理問題與改善方向，讓企業主與人資不再產生漫無目標的浪費。

困境三：企業主與人資找不到合適的人資管理解決方案。對策：104企業大師人資市集找出適合改善組織現況的人資管理合作夥伴，讓企業主與人資不再陷入有問題無人可解的困境。

台灣理光常務董事許博惇對於中小企業面對數位轉型，發表完整而務實的見解。圖/陳逸格攝

台灣理光 以智慧解決方案 開創中小企業數位轉型契機

台灣理光常務董事許博惇指出，疫情加速了全球企業數位轉型的步調。因應遠距辦公需求高升、低接觸商業模式興起的趨勢，加上物聯網、雲端應用、資源管理、人臉辨識等技術日益，追求安全舒適的辦公場域與科技協作空間成為中小企業未來的必要課題。

台灣理光智慧溫測解決方案整合人臉辨識有效解決現行主流卡機系統代刷卡、卡片遺失借用等管理問題，大幅度降低傳統人力整理資料的時間成本與錯誤率問題，透過內建的溫測與人臉口罩偵測辨識，讓人員在進出時即刻完成體溫偵測，提供企業最佳的保護管理機制。相較於現行在辦公室場域中平均量測體溫時間約一人10秒 、指紋開門約3~6秒 、臉辨考勤約2秒完成，平均可節省80%以上時間。

此外，在工程、專案或廠辦現場，導入智能溫測考勤可滿足政府對於環境公安的規範，時刻完整掌控工班資訊以及人數進出狀態。也可解決工廠產線人力常態因尖峰時刻所出現的代打卡、漏打卡等管理問題，包括醫院、辦公大樓服務櫃檯、安親班、幼兒園與旅館等也都是相當適合的運用場域。

中小企業雇主品牌力只有中大企業的1/5 !

104 人資學院資深副總經理花梓馨指出，在後疫時代，企業對雇主品牌的認知與建構更是重要，不但80%的招聘人員認為雇主品牌對其有重大影響、強大的雇主品牌更能節省50%的招募成本。

台灣的中小企業家數為全體企業的97.65%，就業人數更占全國就業人數78.73%，是台灣穩定經濟及創造就業的重要基石。但根據104針對台灣中小企業的雇主品牌力檢視，卻發現中小企業不管在人才吸引力與留任率上都僅有中大企業的五分之一，面對全球競爭，雇主品牌的經營刻不容緩。

花梓馨指出，透過營造好的管理環境、建立優質的人才標準、提升員工留任率與打造外部吸引力都是建立優質雇主品牌的正向循環。104人資學院聯手台灣理光建構高效且健康的管理環境正是雇主品牌的重要環節，未來104人資學院也將持續透過完善的智能人資系統與合作創造台灣中小企業數位轉型的即戰力。全台目前已有超過2,000家企業客戶正在使用的企業大師人資管理也將提供全功能免費使用3個月，協助台灣中小企業踏出數位轉型的重要一步。