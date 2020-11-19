「疫後新局-開創產業新價值」論壇12/1登場 立即報名 掌握產業脈動

新冠肺炎無疑是2020年影響全球經濟的頭號公敵，但也激發出產業的生存韌性，運用物聯網、人工智慧、5G通訊等科技進行創新轉型，化危機為轉機。當台灣進入後疫情時代，為讓更多民眾了解企、產業如何應變及拓展新局，中國時報與工業技術研究院特地於12月1日(二)13:00假文化大學教育推廣部大夏館(台北市建國南路二段231號B1表演廳)舉辦「疫後新局‧開創產業新價值」論壇，邀請各界重量級專家、貴賓分享他們的見解及進行交叉論壇，有興趣的民眾請把握時間掃QR碼報名或電洽(02)2308-7111#6831。

本次論壇相當榮幸邀請到負責掌管全國工業發展、協助企業強化經營體質的經濟部工業局局長呂正華擔任專題演講人，主講「面對疫後時代的產業政策發展」，闡述政府在這非常時期產業政策方向、定位及帶領國內工業因應環境變化，創新升級，提高國際競爭力。

「疫後新局‧開創產業新價值」論壇將於12/1登場，有興趣的民眾請把握時間掃QR碼報名。圖/主辦單位提供

為萃取各行業專家們的觀點及透過討論激盪出創新火花，本活動在專題演講之後安排了交叉論壇，由工業技術研究院生醫與醫材研究所所長林啟萬、新光醫院副院長洪子仁、中華經濟研究院副院長王健全從各自產業、領域出發，分享他們第一線觀察及體會，並在新聞主播郭安妮的主持、提問下，三方進行交叉對話，探討如何運用科技力量突破疫情困境、部署未來及這些改變將如何重塑生活樣貌。