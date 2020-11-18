泰可國際攜手代言人吳怡霈　打造年百台銷售佳績

瞄準美麗經濟無限商機，11月13日於高雄展覽館舉辦「臺灣皮膚科醫學會第46屆年會」，知名醫美品牌泰可國際總經理謝富鈞邀請品牌代言人吳怡霈參與盛會並共同切蛋糕，慶賀年創下百台銷售佳績，在醫美界掀起熱潮。

謝富鈞表示，泰可國際致力於提供「先進安全的醫美產品」，不只提供醫美儀器設備銷售及維修服務，還擁有熱忱、專業與完整的開發與維修團隊，與客戶共創「優質美麗」的創新價值與商機。

近期流行的時尚美劇「艾蜜莉在巴黎」掀起一波話題，劇中令人稱羨的生活方式是現代女性所嚮往的，同時也是吳怡霈夢想中的美好境界。她分享美麗經濟學並引領女性上班族會賺錢更要懂的享受生活理念。

泰可國際總經理謝富鈞(右)與代言人吳怡霈(左)大推明星爆款機種。圖／泰可國際提供

泰可國際重金邀請吳怡霈擔任產品代言人，在皮膚科醫學會上，她首度發表使用感想:「我當時緊張到手心直冒汗，但沒想到體驗整個過程後，立即毫不猶豫答應代言」。吳怡霈在螢光幕上是塑造成個性獨立自主的形象，她表示: 「以前總覺得自己跟美麗沾不上邊，但現在要向大眾宣告我的美麗經濟哲學，就是要會賺錢也要懂享受，如此才能成為一個勇於自我實現的現代女性。 」

此產品在日本相當熱銷，還吸引許多日本女星爭相體驗，而透過吳怡霈的代言後，消費者產生高度興趣，來電詢問度亦大幅提升。現在只要下午錄影一有空檔，吳怡霈就想享受一場午後的午休美容時光，她私下透露 : 「讓臉蛋有光采，會讓自己錄影一整天充滿好心情，更有卓越表現，因此極力推薦給更多藝人朋友」。