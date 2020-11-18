嘉義縣政府、楓康超市攜手力推嘉義優鮮好農產 嘉義極光哈密瓜開賣

嘉義縣政府與楓康超市首度攜手合作，從11月18日至12月17日在楓康超市全國47家門市同步上架販售嘉義縣政府品質背書認證的「嘉義優鮮」品牌好物，有嘉義極光哈密瓜、椪柑、小果番茄、虱目魚等十多項農漁畜產及農產加工品，讓中部以北的消費者有機會品嚐到嘉義農友們努力辛苦栽種的優質農產品，也讓國人可以更有信心支持嘉義在地高品質的優鮮農漁產。

18日特在楓康超市台中青海店舉行「2020購！台灣好嘉在楓康」記者會，由嘉義縣長翁章梁與楓康超市總經理楊忠信共同為「嘉義優鮮」好物上架進行開賣啟動儀式，行銷嘉義縣的優質農產品與當季蔬果。活動當天前100位到場與會的消費者並享有嘉義甜椪柑10粒一袋39元、嘉義高麗菜一顆10元等排隊價優惠。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣位處台灣糧倉雲嘉南平原中樞，且是北回歸線通過的黃金地帶，具備得天獨厚的氣候及環境，從高山、丘陵、平原到沿海，擁有熱帶、亞熱帶與寒帶（高山）地理環境，四季可以孕育出富饒多樣又優質的農漁物產。

嘉義縣長翁章梁（圖左三）說，「嘉義極光（AURORA MELON）」哈密瓜因為是採以「一株一果」溫室吊瓜栽培，產量稀少，明年已供不應求了。圖／陳仁義

嘉義縣長翁章梁（圖左三）與楓康超市總經理楊忠信（左二）現場大啖「嘉義極光」哈密瓜，大讚果肉脆甜多汁，還有滿溢的果香與焦糖香。圖／陳仁義

楓康超市總經理楊忠信並表示，此次展售活動，嘉義縣帶來了現在最夯、嘉義縣長翁章梁親自命名的「嘉義極光（AURORA MELON）」新品種哈密瓜，採「一株一果」的溫室吊瓜栽培方式，每顆重約1.2~1.5公斤，產季於春、秋2季，產量珍貴稀少，其口感特殊，顛覆一般哈密瓜軟綿口感，鮮嫩的橘黃果肉脆甜多汁，還帶有滿滿的焦糖、香草香氣，甜度高達14度以上，號稱哈密瓜界的愛馬仕，一推出即大受好評，消費者讚譽有加，目前嘉義縣政府提供楓康超市年供貨量僅2千顆，想嚐鮮的消費者手腳要快。

另外，還有秋冬限定的青皮椪柑，外觀綠中帶黃，果實粒粒飽滿，香味濃郁、酸中帶甜，富含維生素C、纖維質，是美味又健康的當令水果最佳代表，其他好物還包括甫獲2020農村好物的當令的小果番茄、青花菜、高麗菜、彩椒及阿里山茶、咖啡等。

活動當天楓康超市優惠大放送，嘉義甜椪柑一袋10粒只要39元。圖／陳仁義

嘉義縣長翁章梁大力推薦由頭等獎莊園所精心栽種生產的阿里山咖啡豆。圖／陳仁義

且特別值得一提的，嘉義縣的沿海養殖漁業十分發達，如養殖的虱目魚及生產的加工品質與量更是全國翹楚，虱目魚營養價值高，熱量低，料理方式簡易又多元，廣受老饕喜愛青睞。