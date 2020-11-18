暖時逸旅 讓你體會蘊含府城人情熱絡的服務

暖時逸旅位於新美街與郡緯街交叉口，我們除了讓旅人能在旅途上有個歸宿外，也想把府城中西區與新美街(早期所謂的『米街』)的美好歷史與回憶呈現給旅人們， 像是米袋、漁網、塌塌米…等所以館內各樓層用了台語諧音將這些元素寫了出來，再用文字描述其故事原委，新美街的象徵不止於此,日後暖時會慢慢增加更多的元素，讓旅客們能更加了解新美街(米街)。

暖時過去也是古早五條港【佛頭港】跟【新港墘港】交界，這 5 條港所形成的繁榮街道，就形成了目前的中西區，進入暖時，抬頭即可看到條彎延的造型天花板，這是象徵新港墘港流經郡緯街，至新美街止，之後我們又在想，如何將此地仕紳，熙來攘往人潮，各類漁船各式商家納於內，最後採用了五顏六色的乾燥花來代表，以呈現古早新港墘港周遭的豐富市景。

懷舊回憶裡台南小時候的景像，有細緻的鐵窗，有捉迷藏的穀倉，有古早富人家的磨石子，有職人手作漁籠與塌塌米，甚至斑駁的牆面，鏽蝕的鐵件都在腦海裡回盪，我們把這些元素全納進了暖時，等著旅人們來發掘。

暖時周圍景點，踏出暖時逸旅的大門，轉身就是舊時熙來攘往的米街(新美街)，走在新舊交織的街道，彷彿能聞到古時暖心的米香，若有幸遇上新美街的老職人，不妨聽聽他訴說，那南國和煦陽光養出的稻米與府城人的故事，作為故事的出發點，暖時周圍就是台南最有味的數條街區，走路約 1 分鐘即可到達赤崁樓，祀典武廟，享受其展現出的明清官方隆重氣勢，也可選擇同樣步行 1 分鐘可到達的國華街上 60 年代永樂市場，成功路上的鴨母寮市場，民族路上的石精臼，海安路上的水仙宮市場，體驗府城各類美食小吃及仕紳無甜不歡的地道味道，走完門前的西門路，就走完台南的古往今來，小西門，大菜市到藍晒圖 。

暖時早餐也是不容錯過的美食之，我們提供了台南最道地，最富含蛋白質的無刺虱目魚料理來迎接客人，再加上豐盛當日手作 buffet 自助餐，絕對讓旅客們「滿載而歸」!

公司企業精神及服務特色，公司首重「溫度」與「傾聽」，我們想要呈現的氛圍與服務是介於星級飯店與民宿之間，提供給旅客的是份溫暖又不失專業的服務 ，這也才是我們取名『暖時』的目的。

【暖】代表我們想要讓你體會蘊含府城人情熱絡的服務。

【時】讓旅人感受暖時帶給客人的跨越時空的古早米街回憶與人文風情。

【逸】的閒適，與你漫步巷弄，聽聽耆老娓娓道來的傳說故事。

【旅】回到旅宿的本位，舒適的空間蘊養再出發的體力。

【暖時逸旅 SOMER】把兒時回憶的點滴化成裡裡外外動人的細節，引領旅人再出發，我們的slogon「種米，養百種人生」從米街開始，SOMER要帶給你，無限的熱情，聽不完的府城故事從中找到旅程出發的線索!「種美，走出百種旅程」回到 SOMER，貼心舒適的旅宿，讓你細數日走來，那不忍離開的精彩畫面，無可取代你的專屬旅途。