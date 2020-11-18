勞動部小型企業人力提升計畫 助企業提升競爭力

為協助小型企業強化人才培訓，勞動部近年推出「小型企業人力提升計畫」獲好評，計畫除了專門為未滿51人的小型企業免費設計客製化課程外，還有顧問輔導諮詢提升營運實力，今年雲嘉南轄區超過400家企業申請，廠商直說「企業與員工雙贏」！

勞動部雲嘉南分署11月18日於台南永康情定婚宴城堡舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，現場除有成果展示外，還有單位經驗分享，超過150 位廠商及訓練單位代表到場參與。

雲嘉南分署長劉邦棟說，企業培養人才不易，小人提計畫可減輕企業人事訓練成本，強化在職勞工職能，今年轄區計有418家企業申請，開辦近2,000門課程，超過11,400位勞工受惠，有愈來愈多企業對人才專業能力的提升很重視，今年申請產業以製造業最多，同時為協助廠商轉型，積極開辦AI與資安等33門5+2產業政策相關課程，希望帶動產業升級。

今年申請小人提計畫的台南六甲蘭都觀光工廠，主打「蘭花」文化知識與相關商品，該公司董事長楊智凱表示，今年上半年因疫情影響，旅遊人潮銳減，剛好藉此機會讓員工沉潛學習，透過申請計畫辦理訓練課程，請專家為員工上課學習銷售與陳列技巧，同時強化客訴管理程序，今年八月疫情趨緩後效益顯現，業績提升兩成以上，員工工作效率與服務品質也有提升，共創雙贏。

劉邦棟指出，小人提計畫提供未滿51人的企業提出申請，有輔導顧問到場服務，從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，企業訓練費用政府全額補助，詳情洽06-6985945轉1427，或上分署官網查詢。