COMTECH INDIA 2021展前線上活動起跑

推動臺灣智慧城市解決方案布局印度

外貿協會瞄準印度市場商機崛起，將於明（2021）年10月28日至30日辦理「印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH INDIA）」，而為協助臺灣廠商於疫情間，仍能透過線上活動，展示產品並與國外買主洽談，搶先於展前辦理一系列「印度智慧城市商機—線上產品發表會暨採購洽談會」，今（2020）年11月24日將邀請印度商塔塔顧問服務有限公司（TCS）台灣分公司總經理開場，並續由研揚、英研智能、超恩及虹光精密等10家臺灣公司代表發表智慧城市解決方案。

繼貿協於8月中舉辦首場線上產品發表會暨採購洽談會，廣獲好評，貿協將於11月24日辦理第2場，多家專研於智慧城市相關技術的公司發表適合印度智慧城市之產品，包含研揚科技提供多款AI Edge邊緣運算產品及智慧城市、智慧零售等系統整合和解決方案；超恩公司專注於機器視覺、類比及數位影像分析監控、多埠乙太網的應用領域；英研智能將數十年的移動設備開發經驗，結合AI技術，開發出的智能交通解決方案。此外，印度第二大企業集團TATA Group旗下的TCS台灣總經理Karthi Madhavan，將說明臺商面對印度智慧城市商機的切入點，和分享TATA在臺20年來如何協助臺商進入印度市場的經驗。

由於疫情的爆發，使得虛實整合（Online & Offline）的Hybrid展覽模式，成為主流，貿協後續將製作「印度智慧城市巡禮X COMTECH INDIA」線上系列活動，預計提供加爾各答（Kolkata）、班加羅爾（Bangalore）和奧蘭卡巴（Aurangabad）等印度智慧城市的在地市場觀點、對臺商有利的商機及已率先前往印度發展的臺商故事，預計在明（2021）年第一季於TTS D’Channel平台播放，以協助廠商掌握印度市場趨勢，即時接軌，提早布局。

貿協從2017年開始在印度舉辦智慧城市展，國內一線大廠如宏碁、研華、台達電、四零四科技均多次參展，2021年「印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH INDIA）」則將於10月28日至30日在孟買展覽中心舉辦，該展聚焦資通訊、智慧城市、智慧手機供應鏈及新創等4大主題，完整呈現資通訊技術與創新應用，滿足印度內需市場的龐大需求。