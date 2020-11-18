體育署表揚企業推展職工運動

教育部體育署張少熙署長（左）頒發感謝獎座，表揚87家聘用運動指導員的企業。圖╱陳宗慶
教育部體育署張少熙署長（左）頒發感謝獎座，表揚87家聘用運動指導員的企業。圖╱陳宗慶

教育部體育署11月13日舉辦「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，由張少熙署長頒發感謝獎座表揚87家聘用運動指導員的企業，積極推展職工運動，實現運動健康職場，同時邀請企業代表分享「運動」為職場帶來的精采改變。

為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，恰好給想運動卻不知從何開始的「運動新鮮人」一個契機。

張少熙署長表示，這項計畫迄今已輔導373名運動指導員至企業任職，補助辦理員工運動休閒活動達1,200項，近30萬人次參與；除了補助方案更挹注輔導諮詢服務、增能課程等相關資源，為企業推展職工運動建構完善支援體系。今年有87家企業響應，共聘用119名運動指導員，體育署特別頒發感謝獎座，並表示在防疫非常時期，透過運動指導員的帶領，員工適度而規律的運動能有效緩解工作壓力與維持免疫力。

運動風潮隨著自媒體的普及化，日漸引起員工對於運動的重視，在運動場上，沒有階級只有輸贏，許多企業的管理階層也以身作則，凝聚了對企業的認同，創造雙贏的運動企業文化。

為了讓更多企業了解推展職工運動是一項物超所值的投資，體育署也彙編了成果專刊，內容提及運動指導員的聘用至關重要，他們以領航之姿帶領員工建立運動基礎，排除開始接觸運動的心理障礙，對於培養自發且規律運動的推展有很大的幫助。當員工假日自發性集結同事報名社區比賽、下班偕同家人慢跑，員工潛移默化改變生活與工作型態，企業都覺得非常感動，原來「運動」產生的正面效益遠大於只有健康。因此打造友善職場、提供運動環境、推動職工運動等事項刻不容緩，給予員工適當的激勵，定能為企業帶來滿滿活力與健康。

教育部體育署張少熙署長及中華民國全國中小企業總會企發中心胡劍銘營運長、陳博鍊主任，與聘用運動指導員的企業代表合影。圖╱陳宗慶
文 陳宗慶

工商時報