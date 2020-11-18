體育署表揚企業推展職工運動

教育部體育署11月13日舉辦「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，由張少熙署長頒發感謝獎座表揚87家聘用運動指導員的企業，積極推展職工運動，實現運動健康職場，同時邀請企業代表分享「運動」為職場帶來的精采改變。

為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，恰好給想運動卻不知從何開始的「運動新鮮人」一個契機。

張少熙署長表示，這項計畫迄今已輔導373名運動指導員至企業任職，補助辦理員工運動休閒活動達1,200項，近30萬人次參與；除了補助方案更挹注輔導諮詢服務、增能課程等相關資源，為企業推展職工運動建構完善支援體系。今年有87家企業響應，共聘用119名運動指導員，體育署特別頒發感謝獎座，並表示在防疫非常時期，透過運動指導員的帶領，員工適度而規律的運動能有效緩解工作壓力與維持免疫力。

運動風潮隨著自媒體的普及化，日漸引起員工對於運動的重視，在運動場上，沒有階級只有輸贏，許多企業的管理階層也以身作則，凝聚了對企業的認同，創造雙贏的運動企業文化。

為了讓更多企業了解推展職工運動是一項物超所值的投資，體育署也彙編了成果專刊，內容提及運動指導員的聘用至關重要，他們以領航之姿帶領員工建立運動基礎，排除開始接觸運動的心理障礙，對於培養自發且規律運動的推展有很大的幫助。當員工假日自發性集結同事報名社區比賽、下班偕同家人慢跑，員工潛移默化改變生活與工作型態，企業都覺得非常感動，原來「運動」產生的正面效益遠大於只有健康。因此打造友善職場、提供運動環境、推動職工運動等事項刻不容緩，給予員工適當的激勵，定能為企業帶來滿滿活力與健康。