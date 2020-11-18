歐銀辦理線上國際顧問招募說明會 引領產業專家前進中東歐

歐洲復興開發銀行將於今（2020）年11月24日下午5時透過線上視訊，舉辦「歐洲復興開發銀行中小企業國際顧問招募說明會 」，會議中將由倫敦總部中小企業處副處長Alex Paine與Nari Been，詳細介紹顧問招募資訊與申請方式，希望能吸引更多來自台灣的產業專家或資深經理人擔任歐銀國際顧問一職，職務內容主要為輔導歐銀援助國家的中小型企業體轉型與成長，同時也可協助我國業者了解中東歐、中亞、地中海東南岸及北非等新興市場與其龐大潛在商機。

歐銀在1991年於倫敦成立，目的為協助中東歐、中亞及獨立國協走向市場經濟與提升競爭力，於1993年起推動「小型企業扶助計畫」，藉由聘僱資深國際經理人與業界專家前往歐銀營運國家擔任企業顧問，將最佳企業管理實務與經驗引入當地中小企業。至今歐銀已聘用超過6,000位當地顧問及1,500位來自全球各地的國際顧問。此計畫不僅提供健全透明的融資管道，更依照企業需求提供客製化顧問服務，協助解決當地中小企業主公司發展中遇到之困難，包括組織經營管理、財務、營運、生產、行銷及銷售等問題。目前執行範圍已橫跨中、東南歐、北非、中東及中亞等國家，約有1萬4,000 家企業透過「小型企業扶助計畫」受惠。

受聘於「小型企業扶助計畫」之國際顧問，平均每個計畫執行期間約為1至1.5年，將依照不同企業需求，於合約期間約需有8至9趟實際至當地企業提供輔導與協助，每趟工作時間為3至5日，每日津貼為500歐元，輔導期間的國際差旅費用可另外支應（若因新冠肺炎全球旅遊限制影響，可與歐銀及接受輔導之企業協調其他輔導執行模式）。由於歐銀營運國家的中小企業客戶皆來自不同產業，因此歐銀將不限制國際顧問的專業領域，歡迎各行各業對歐銀事務與新興市場有興趣的菁英參與。

外貿協會表示，歐銀國際顧問招募條件如下：一、10至15年企業高階主管資歷。二、多國籍或多元文化環境工作之經驗。三、具備流利英文說寫與工作溝通之能力。四、具備經常至歐銀受援國工作之意願。線上說明會報名連結（https://reurl.cc/7oWG0y ），本活動採用Webex視訊軟體進行會議，正式會議連結，將於活動前一日發送至已報名出席者電子信箱。