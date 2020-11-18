政府產業攜手合作 邁向減碳新里程

因應國內外減碳管理趨勢，經濟部工業局自2005年起推動產業自主減量、導入節能減碳技術、建置能源管理系統、應用綠色技術與設備，以及揭露產品環境資訊等多項措施，協助產業建立低耗能、低排碳及低污染的生產模式，累計已減少超過1,480萬噸的碳排放，相當於台北市1.8年總用電的排碳量。

為與各界分享製造業減碳成果與實務，工業局11月18日在集思台大會議中心，舉辦「2020產業溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研討會」，由呂正華局長致歡迎詞揭開序幕，邀請全國工業總會林明儒副理事長致詞鼓勵，頒獎給15家產業溫室氣體自願減量績優廠商、11位工業污染防治刊物金筆獎得主、7家資源再生綠色產品獲證廠商，並引領台灣區車輛工業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會等6個產業公會，進行自主節能減碳宣言，目標在2030年前累積節電率達10%以上，讓我國產業自主減量行動又向前邁向新的里程碑。

18日下午則邀請26家具改善成效廠商分享「產業自願減量」、「能源管理與能效提升」、「低碳技術與燃料替代」、「產品環境足跡與物質流成本分析」及「循環經濟與綠色技術」等減碳創新作法與成效，並於現場展示績優廠商案例海報、高效率節能技術與設備等，展現豐富而多元的減碳成果。

工業局表示，「溫室氣體減量及管理法」上路5年多，第一期的階段管制目標將於今年到期，製造業108年碳密集度已較基準年（94年）下降45.7%，達成109年碳密集度下降43%目標，但面對第二期（110年至114年）更為嚴峻的目標挑戰，期許更多產業、企業投入減碳行列，並積極從能源管理、製程改善、汰舊換新、熱能回收利用及使用更乾淨能源等面向，有系統深化減碳行動，為永續台灣共盡心力。