台灣光電半導體產業協會攜手晶元光電發佈LED產業設備通訊協定

全球LED產業爭戰，加速進入透過製造設備聯網智慧化，提高生產效率及提升產品品質的「市場卡位戰」劇烈競爭時期。台灣光電半導體產業協會(TOSIA)攜手晶元光電發佈微型LED智慧生產線之產業設備通訊協定，引領國內LED產業儲備技術能量，提升微型LED生產設備稼動及產品良率之競爭優勢，卡位國際市場。

TOSIA繼去(108)年結合工業局推動LED製造業朝智慧化發展產業政策，推動企業朝智慧化製造升級轉型，今年再與會員廠商晶元光電合作，發佈LED產業設備通訊協定，擴大整體LED製造生態鏈的加速升級。

隨著LED導向智慧生活科技應用如下世代Mini/Micro LED智慧顯示，LED尺寸逐漸微縮，生產端的監控與自動化程度逐漸走向半導體等級，透過設備聯網進行設備監控、資料收集、分析與控制的智慧化生產流程管理，才能達到產品製程穩定度更高、品質良率更好的生產效能。製程設備提升通訊聯網能力是進入智慧製造的基本門檻，眾多生產設備透過共通的數據通訊傳輸標準，製造系統的整體智慧效率才得以展現。

「LED產業設備通訊應用指南」標準草案在經濟部工業局的支持下，由晶元光電為首，105年與國內億光、數家設備商及系統服務商共同合作，依據國際LEDECI及SEMI規範，完成第一版英文版本。晶元光電並於公司內部建置微型LED智慧製造生產示範線，透過LED SECS/GEM標準規範，進行設備連網整合，建立高階生產製造智慧系統與經驗。TOSIA為促成LED標準機聯網協定和共同應用模組於製造業者及其設備供應商端的使用與推廣，今(109)年經過標準規範委員會凝聚共識，「LED產業設備通訊應用指南」完成中文化改版，並於11月18日舉辦「LED產業設備通訊應用擴散座談會」。

本次座談會邀請台灣電子設備協會、資策會、工研院等公協會，以及TOSIA會員及設備商共同參與，藉由座談會宣誓決心，邀集台灣廠商共同提升生產效率，擘畫下階段的發展藍圖。

晶元光電副總經理施韋表示，目前國內LED產業設備端設備智慧化、自動化程度遠落後於半導體產業，國際競爭力有逐漸落後的狀況。晶元光電結合國內設備業者，率先建置導入數據通訊傳輸標準之微型LED智慧製造生產示範線，目前實務驗證產品良率可達到設定之目標，110年持續精進。公司將持續擴大智慧產線系統規模，拉大與國際競爭對手的品質差距，快速提升高端產品未來國際市佔率。

工研院電光系統所總監、台灣光電半導體產業協會副秘書長朱慕道表示，國內LED產業40餘年屹立不搖，關鍵在於產業的凝聚力、敏銳的市場前瞻性以及創新、轉型的高度彈性。3D感測、5G、 AIoT商機之外，微型LED智慧顯示應用市場是目前國際競相角逐的大餅，除了技術瓶頸的突破，統一國內產業的設備數據傳輸規格，將帶動整體LED產業智慧製造升級的加速推動，未來將規劃持續與產官學研密切合作，推動LED產業設備通訊協定進入SEMI標準規範，成功接軌新興商機卡位國際市場。