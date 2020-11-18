「第12屆臺智(利)經濟聯席會議」於11/12舉行 分享經貿商機及臺商經驗

中華民國國際經濟合作協會與智利全國工業總會(SOFOFA)於11月12日在台舉行「第12屆臺智(利)經濟聯席會議」，由中華民國國際經濟合作協會副理事長歐陽禹擔任我方主席，智利全國工業總會理事長Bernardo Larraín擔任智方主席，智利外交部對外貿易推廣總司總司長Jorge O’Ryan及我外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長劉聿綺應邀於會中致詞，雙方出席代表共60餘人。

本次會議以臺灣防疫經驗及防疫產業商機為主軸，我方講者邀請衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青分享台灣經驗，智利方則由智利全國工業總會首席經濟學家Rodrigo Mujica就「智利疫情現況、經濟因應復甦及展望」為題發表演說。會中並邀請兩國對生技、醫療及防護等相關產業熟悉之專家簡報，講者包括前國家發展委員會副主任委員鄭貞茂、智利對外貿易推廣總司國內市場處處長Lorena Sepúlveda及訊聯生物科技股份有限公司董事長蔡政憲等，探討後疫情產業合作商機。期能加深兩國產業聯結，利於我國業者深入了解智利當地商情、開拓中南美洲市場，強化雙邊經貿上的投資合作及產業商機。

智利為我國於拉丁美洲第3大貿易夥伴。截至目前智利已與 65 個經濟體簽署 29 個貿易協定。台灣廠商於智利投資產業類別以貿易業 (進口批發商，包括：紡織布料、資通訊產品、鋼材、汽車零配件、食品及禮品雜貨等)，服務業(海運、貨運承攬、旅遊業等)及小型製造業為大宗。