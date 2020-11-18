「第12屆臺智(利)經濟聯席會議」於11/12舉行 分享經貿商機及臺商經驗

第12屆臺智利經濟聯席會議 臺灣和智利雙方實體與線上貴賓合影：上排左至右：外交部拉丁美洲及加勒比海司劉聿綺副司長、智利Arauco林業公司Charles Kimber企業及商業事務總監、中華民國國際經濟合作協會拉美地區胡銘峰副主任委員，中間左至右：智利外交部對外貿易推廣總司Jorge O'Ryan總司長、中華民國國際經濟合作協會歐陽禹副理事長、智利全國工業總會(SOFOFA)Bernardo Larraín理事長，下排左至右：智利商務辦事處康士廷處長、智利外交部對外貿易推廣總司國內市場處Lorena Sepúlveda處長、駐智利台北經濟文化辦事處經濟組林明雅組長。圖／中華民國國際經濟合作協會提供
第12屆臺智利經濟聯席會議 臺灣和智利雙方實體與線上貴賓合影：上排左至右：外交部拉丁美洲及加勒比海司劉聿綺副司長、智利Arauco林業公司Charles Kimber企業及商業事務總監、中華民國國際經濟合作協會拉美地區胡銘峰副主任委員，中間左至右：智利外交部對外貿易推廣總司Jorge O'Ryan總司長、中華民國國際經濟合作協會歐陽禹副理事長、智利全國工業總會(SOFOFA)Bernardo Larraín理事長，下排左至右：智利商務辦事處康士廷處長、智利外交部對外貿易推廣總司國內市場處Lorena Sepúlveda處長、駐智利台北經濟文化辦事處經濟組林明雅組長。圖／中華民國國際經濟合作協會提供

中華民國國際經濟合作協會與智利全國工業總會(SOFOFA)於11月12日在台舉行「第12屆臺智(利)經濟聯席會議」，由中華民國國際經濟合作協會副理事長歐陽禹擔任我方主席，智利全國工業總會理事長Bernardo Larraín擔任智方主席，智利外交部對外貿易推廣總司總司長Jorge O’Ryan及我外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長劉聿綺應邀於會中致詞，雙方出席代表共60餘人。

本次會議以臺灣防疫經驗及防疫產業商機為主軸，我方講者邀請衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青分享台灣經驗，智利方則由智利全國工業總會首席經濟學家Rodrigo Mujica就「智利疫情現況、經濟因應復甦及展望」為題發表演說。會中並邀請兩國對生技、醫療及防護等相關產業熟悉之專家簡報，講者包括前國家發展委員會副主任委員鄭貞茂、智利對外貿易推廣總司國內市場處處長Lorena Sepúlveda及訊聯生物科技股份有限公司董事長蔡政憲等，探討後疫情產業合作商機。期能加深兩國產業聯結，利於我國業者深入了解智利當地商情、開拓中南美洲市場，強化雙邊經貿上的投資合作及產業商機。

智利為我國於拉丁美洲第3大貿易夥伴。截至目前智利已與 65 個經濟體簽署 29 個貿易協定。台灣廠商於智利投資產業類別以貿易業 (進口批發商，包括：紡織布料、資通訊產品、鋼材、汽車零配件、食品及禮品雜貨等)，服務業(海運、貨運承攬、旅遊業等)及小型製造業為大宗。


「第12屆臺智利經濟聯席會議」臺方與談貴賓及參加重要企業代表合影：左三為訊聯生物科技股份有限公司蔡政憲董事長、左四為前國家發展委員會鄭貞茂副主任委員、左五為中華民國國際經濟合作協會歐陽禹副理事長、左六為智利商務辦事處康士廷處長、右六為外交部拉丁美洲及加勒比海司劉聿綺副司長、右五為中華民國國際經濟合作協會孫杰夫副理事長、右三為中華民國國際經濟合作協會拉丁美洲地區胡銘峰副主任委員。圖／中華民國國際經濟合作協會提供

文 陳昌博

工商時報