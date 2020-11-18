教育部青年發展署舉辦2020全球青年趨勢線上研討會

由教育部青年發展署主辦的「2020年全球青年趨勢線上研討會」，第一場11月13日登場；行政院數位政委唐鳳擔任主持人，邀請在嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間積極抗疫的國際青年與談人分享經驗，並思考全球青年合作防疫的可能作為。

唐鳳政委率先分享臺灣防疫經驗，為此次研討會揭開序幕，唐鳳提到臺灣防疫緊扣三個原則，分別是迅速（Fast）、公平（Fair）及幽默（Fun），青年在其中扮演重要的角色。例如臺灣的年輕醫生以Nomorepipe化名在2019年底於PTT(臺灣電子佈告欄系統)上傳疫情相關訊息時，疾管署快速做出回應，因此展開一系列宣導行動及管制措施，顯示了政府與人民之間良好的相互信賴關係。

口罩配給時，為落實公平原則，政府與年輕的g0v公民科技專家一同開發口罩地圖，以即時更新各地區藥局口罩最新存量予大眾。而在面對網路不實謠言時，則以幽默的方式闢謠，更有效降低民眾的恐慌感。

接下來由國際與談人輪番上陣分享。獲得威比年度風雲人物獎(Webby Person of the Year，被譽為網際網路界奧斯卡獎)的美國高中生AviSchiffmann率先分享架設逾7億瀏覽人次的疫情資訊網站過程，以及美國在疫情上所受到的影響；接著社會企業TeachSurfing(教學旅行社會企業)的CEO及共同創辦人、來自德國的MiganoushMagarian，集結各領域專家學者成立虛擬工作坊，以提供民眾關於疫情第一手資訊及支援的作為。

最後則由世界醫學生聯盟外務副會長Eglė Janušonytė分享。該聯盟與聯合國人口基金合作，於線上互動式簡報軟體上製作多支疫情相關影片，提供各國青年可將影片翻譯成自己的母語，以推廣嚴重特殊傳染性肺炎的相關知識。

在活動的下半場，唐鳳也透過問題探討方式，邀請三位與談人談論全球青年合作防疫的可能作法。年僅18歲的Avi提及因為文化差異，美洲與亞洲對口罩的接受程度有別，但疫情就像地震一樣，世界必須為每波疫情的來襲做好準備，呼籲大家要持續戴上口罩防疫，而在散播訊息時，也可以先檢視消息來源，確保資訊的正確性。大力推動線上教學的Miganoush則認為，「邀請專家發聲」會讓民眾對疫情資訊產生更多信賴，也呼籲政府未來可以投入更多心力加強數位教育，讓學生在疫情期間學習不間斷。世界醫學生聯盟代表Egle則認為，防疫期間心理健康跟身體健康一樣重要，青年可以共同分享，推廣身心都不受疫情所影響。

第二場線上研討會將於11月27日登場。各大國際青年組織代表將從組織的觀點出發，分享在疫情期間，如何同時對抗疫情及在全球青年防疫上盡一己之力。更多報名資訊請參考線上研討會官方網站（https://2020gytf.kahap.com/online），亦可關注全球青年趨勢論壇粉絲專頁（https://www.facebook.com/globalyouthtrendsforum/），隨時掌握最新訊息。