SGS發出亞洲第一張TCFD第三方符合性意見書

SGS台灣檢驗科技股份有限公司於日前(11月6日)頒發「TCFD績效評核」第三方符合性意見書予南山人壽， SGS成為第一家在亞洲暨台灣發出TCFD證書的驗證公司。

此張TCFD意見書，是由SGS與華威利群所共同倡議發起的永續低碳聯盟合作，從協助南山人壽組成TCFD工作小組開始，用管理系統的思維，正式導入氣候風險評估及管理機制。歷時三個月的導入，於10月正式通過SGS-Taiwan的查證，獲頒SGS亞洲第1張「TCFD績效評核-實踐者」符合性意見書，同時南山人壽也成為台灣首家通過TCFD外部第三方獨立查核的企業。

自2013年起，SGS每年皆保持DJSI道瓊永續指數世界及歐洲成分股的領導者地位，並獲得EcoVadis永續發展評等的最高榮譽白金獎。2012年也在台灣成立亞洲永續產品研發中心，持續研發永續經營暨治理領域衍生之相關產品，如領先開發完成ISO 50001能源管理，帶領跨國團隊完成DHL、可口可樂等國際驗證，並激發全球發證量為領先之地位；ISO 20121永續活動帶領跨國團隊完成2014年仁川亞運、2018年平昌冬季奧運會之全球大型活動永續管理驗證作業；2019年更協助台灣品牌冠軍的電腦系統廠商獲頒ISO 20400永續採購等，永續發展議題持續保持台灣第一、亞洲第一，甚至世界第一；日前更完成亞洲暨台灣首例TCFD績效評核案例，核可亞洲首張TCFD第三方符合性意見書，持續在永續經營領域保持技術領先之位，實踐SGS企業責任報告書中ESG的承諾。

氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 工作小組於2015年由國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)所成立，並於2017年6月正式發布[氣候相關財務揭露建議書]，提出建議企業應鑑別、評估與透過管理以揭露氣候變遷可能帶來的風險與機會，並瞭解這些風險與機會可能造成的財務衝擊並加以揭露。國際主要永續評比機構陸續已將TCFD納入評比問卷架構中，包括: GRI, 富時社會責任指數（FTSE4Good）、S&P Global、道瓊永續指數(DJSI)、碳揭露專案（CDP）…等；而聯合國責任投資原則（PRI）更以實際行動將TCFD的要求整合進自願性揭露項目中。

台灣證券交易所於2020年初也完成「上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法」增訂，參考TCFD建議要求受規範之企業揭露其氣候變遷風險與機會的治理現況、實際以及潛在的衝擊，並說明鑑別、評估與管理相關風險之流程，以及如何制訂與落實相關目標等。顯示企業導入TCFD並說明氣候變遷所帶來的影響有助於投資機構進行投資決策，同時也將協助企業組織精準掌握邁向低碳經濟轉型所涉及的風險與機會。

減緩氣候變遷行動刻不容緩，身為全球技術服務產業第一的永續經營指標企業，SGS展現產業領航者的角色，與廣大企業客戶，在永續發展道路上持續攜手邁進，被國際社會看見，共同實現永續轉型，建立低碳生態圈。